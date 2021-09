Retour à la normale pour l’académie de musique de Mons

"La musique, c’est quelque chose qui se partage. Ce n’est pas à faire chacun dans son coin". Leïla, jeune violoncelliste de l’académie de Mons ne cache pas sa joie de revenir complètement en présentiel. Apprenti tromboniste, Paul partage son enthousiasme : "Ça fait plus d’un an qu’on essaie de travailler comme on peut, maintenant on va reprendre la pratique avec la correction. Peut-être bien qu’on aura même des représentations comme les années précédentes". Son professeur, Laurent Carlier, explique le changement : "On est tous contents de reprendre. L’année dernière, il y a d’abord eu les cours à distance, qui ont été très difficiles, puis petit à petit on a été autorisé à reprendre quelques cours, mais on n’a eu ni concerts ni examens publics."

La directrice de l’établissement, Ségolène Dutrieux rappelle les règles : "On est sous les règles de l’Horeca : on doit porter le masque quand on est en mouvement mais on peut l’enlever dès qu’on est assis, donc c’est un gros soulagement". La période des inscriptions ne fait que commencer pour l’académie, et on ne sait donc pas si cette année rattrapera les pertes de la pandémie : "On a perdu 140 élèves l’année dernière, et même cette année je sens les adultes encore frileux" détaille la directrice. Il faut dire qu’il y a un an, l’académie rouvrait ses portes avant de subir de nouvelles restrictions en octobre. Tous les membres de l’Académie croisent les doigts pour que ce scénario ne se répète plus.