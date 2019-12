Retour à la normale ce jeudi matin sur les lignes TEC impactées par la grève du sous-traitant Keolis

Sauf surprise de dernière minute, les conducteurs des bus du sous-traitant Keolis partis en grève ce mercredi reprendront leur service, dès ce jeudi matin. Les lignes TEC et De Lijn qui avaient été perturbées, voire paralysées, seront assurées. Pour rappel, suite au blocage du dépôt de Landen, en Brabant flamand, plusieurs lignes TEC avaient été impactées en Brabant wallon, en province de Liège, et même un peu en province de Namur. Les perturbations concernaient la ligne 339 Hannut-Tirlemont, la ligne 128 Waremme-Geer-Hannut, la ligne 610 Hannut-Jauche-Jodoigne et la ligne 148 Gembloux-Ramillies-Landen (impactée seulement en début de matinée).

Motif de la grogne

Depuis plusieurs mois, les conducteurs du sous-traitant privé avaient exprimé leur mécontentement. Surcharge de travail, horaires mal adaptés, véhicules présentant des défaillances techniques,… ce mercredi matin, pour bon nombre de chauffeurs, la coupe était pleine. Les conducteurs menaçaient de mener une grève au finish. L’ambiance était très tendue. Joint par l’agence Belga, Philippe Detrixhe, adjoint à la direction opérationnelle Wallonie chez Keolis, annonce alors une réunion entre direction et syndicats, pour discuter principalement de la surcharge de travail. Les pourparlers ont duré une partie de la journée. Mais elles ont permis d’aboutir à un protocole d’accord. "Le réseau TEC fonctionnera donc normalement ce jeudi matin", a commenté Catherine Bes, directrice territoriale des TEC Brabant wallon. "Et d’ajouter que c’est aussi un soulagement en cette période d’examens où les étudiants doivent pouvoir emprunter les bus.

Protocole d’accord

"Nous pouvons confirmer la reprise du travail ce jeudi matin", assure Johnny Coin, permanent UBT-FGTB (UBT : Union belge du transport). "Ce mercredi, la direction a été confrontée directement à l’expression du mal-être des conducteurs. Ils sont épuisés. Et nous avons fait comprendre à la hiérarchie qu’il fallait absolument revoir l’organisation du travail. Le protocole d’accord concerne plusieurs points liés à l’organisation. Il y aura des échéances à respecter pour concrétiser les engagements de la direction.

Le syndicaliste a également répondu aux critiques de certains étudiants et élus à propos d’une grève survenue en pleine période d’examens. "Nous n’avions pas choisi ce moment. Ce n’était pas stratégique. C’est regrettable, certes, mais la grève s’est déclenchée ce mercredi parce que les travailleurs n’en pouvaient plus". Reste à voir si tous les conducteurs, y compris dans d'autres dépôts, feront confiance au protocole d'accord, l'ensemble des dépôts n'étant pas nécessairement tous logés à la même enseigne sur le plan social.