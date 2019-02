Retour à la normale à la station de métro Beekkant après un début d'incendie

Un début d’incendie dans la station de métro Beekkant à Molenbeek. Le feu a pris dans un local technique de la ventilation. Les pompiers de Bruxelles sont arrivés sur place peu avant 11 heures.

La station de métro a été évacuée à cause des dégagements de fumée. Les métros ont continué de circuler mais ne s’arrêtaient plus à Beekkant. Le feu a été maîtrisé vers 11h10. Trois membres du personnel de la STIB, légèrement intoxiqués par la fumée, ont été transférés vers un hôpital pour examen. Tout est rentré dans l’ordre et la station a été rouverte un peu après 11 heure 30.