"Retissons du lien" rassemble victimes des attentats et parents d'enfants partis en Syrie

Comment faire société ensemble? C'est la question posée, hier soir à Schaerbeek, par l'association "Retissons du lien". Créée au lendemain des attentats du 22 mars, cette association réunit des victimes ou des proches de victimes des attentats et des parents d'enfants partis se battre en Syrie. Ils ont présenté le fruit de leurs discussions au public.

" Ecoute maman, écoute le bruit du vent. C’est ce jour-là que j’ai compris que ce n’était pas le vent que Sabri voulait que je contemple avec lui, c’était sa foi. C’est à cet instant que j’ai compris qu’il ne reviendrait pas vivant. " Une mère raconte le départ de son fils pour la Syrie, en 2013. Nous sommes avant la création du Califat par l'Etat islamique. Il n'est alors pas encore question de terrorisme, seulement de combattant.

" Ce groupe m’a permis de m’exprimer sans aucun jugement ou sans aucune différence dans la douleur, raconte Saliha Ben Ali, membre de " Mothers for Life ", un réseau international de mères ayant perdu un enfant en Irak ou en Syrie. Ce qui est malheureusement souvent le cas quand on parle de notre douleur en société. C’est comme si on n’avait pas le droit de parler de notre douleur parce qu’on n’est pas du bon côté des victimes. "

Comprendre et communiquer

Philippe Van Steenkiste a perdu sa soeur le 22 mars à Zaventem. Il a fondé l'association V Europe. Lui aussi a pris part aux réunions du groupe "Retissons du lien". " Il est toujours de comprendre et de communiquer ", explique-t-il. Avant d’ajouter : " Je crois que la haine est un signe de faiblesse. "

La soirée n'a pas vraiment permis de répondre à la question "comment faire société ensemble ?" Mais l'essentiel, c'est d'avoir essayé.