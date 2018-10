Résultats en dents de scie pour les ministres francophones: la revanche des doublures

Les ministres francophones qui se présentaient aux élections communales n'ont pas toujours été à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire!

Ainsi, Alda Greoli, qui se présentait sur la liste cdh à Liège en 9ème position, n'a pas pu freiner la chute de son parti: avec le sixième score de sa liste, elle n'est même pas élue conseillère communale!

Plusieurs autres se sont faits voler la vedette par le bourgmestre faisant fonction de la commune, qui a obtenu un score supérieur au leur: une façon de récompenser l'activité sur le terrain de ceux qu'on appelle les "faisant fonction"?

Ainsi, à Tournai, le PS s'allie à Ecolo pour former une majorité. Mais c'est Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre faisant fonction sortant, qui ceindra l'écharpe mayorale ! Il a en effet (largement) battu en voix de préférence le bourgmestre empêché par sa fonction de ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte.

La ministre fédérale Marie-Christine Marghem est elle encore plus largement battue, elle qui avait fait le premier score tournaisien en 2012, et dont le parti se voit désormais éjecté de la majorité.

Pierre-Yves Jeholet a connu quasiment le même sort, même s'il est vrai qu'à l'inverse de Rudy Demotte qui était en tête, le ministre MR poussait lui la liste depuis la dernière place. Reste que là aussi, c'est bien le bourgmestre faisant fonction Marc Drouguet qui conservera le mayorat, mais de plein droit cette fois: il a recueilli plus de voix de préférence (2.879) que le ministre (2.370), qui n'est donc plus en mesure d'être bourgmestre empêché.

Notons que dans cette même commune, la ministre cdh Marie-Martine Schyns a elle obtenu un résultat plus qye correct, puisqu'en occupant la 12ème place sur la liste EPH, elle a non seulement élue conseillère mais elle obtient le meilleur score de sa liste avec 1.445 voix, loin derrière les bourgmestres passé et futur toutefois.

Cas similaire à Marche-en-Famenne, où c'est le bourgmestre sortant André Bouchat, pourtant dernier de liste, qui a réduit à néant le duel entre les ministres cdh René Collin et MR Willy Borsus. Ce dernier n'a pas été ridicule, ses 1706 voix faisant progresser le MR de 6% et 3 sièges, mais ni lui ni Réné Collin qui menait pourtant la liste "Mayeur CDH" n'ont pu menacer André Bouchat et ses 3453 voix: avec 1561 voix, le ministre Collin ne réalise même que le troisième score de sa liste, le quatrième de la commune...

Enfin, la prime à celui qui travaille sur la commune semble avoir fonctionné à Rochefort, où l'ancien ministre wallon PS Pierre-Yves Dermagne a emporté le mayorat face à l'actuel ministre fédéral MR François Bellot. Il est vrai que ce dernier poussait la liste, mais avec le troisième score seulement de cette liste d'union, il ne pourra revendiquer le mayorat.

La ministre qui avait en charge ces élections, la MR Valérie De Bue, n'avait pas pour ambition de briguer le mayorat détenu par Pierre Huart à Nivelles. La deuxième place obtenue alors qu'elle poussait la liste est donc tout à fait logique.

Par contre, les ministres et bourgmestres empêchés Jean-Luc Crucke (MR) et Carlo Di Antonio (cdh) ont eux cartonné dans leurs communes respectives de Frasnes-lez-Anvaing et de Dour.