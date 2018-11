Restructuration chez Mecamold à Herstal: le personnel en grève pour 24 heures

Le personnel de Mecamold, société herstalienne spécialisée dans la fabrication de moulages de pneus, a décidé mardi après-midi d'observer une grève de 24 heures après avoir pris connaissance des conditions financières qui entourent la restructuration en cours et qui laissera 42 travailleurs sur le carreau.

Réunis mardi matin avec la direction de Keravalon, qui a repris Mecamold en mai dernier, les syndicats ont été accompagnés pour l'occasion par les travailleurs qui ont ainsi tenu à démontrer toute leur détermination dans le combat social qui les concerne.

Lors de cette réunion rassemblant uniquement représentants syndicaux et direction, cette dernière a fait part de ses intentions en termes budgétaires à la suite du départ de 42 travailleurs dans le cadre de la restructuration annoncée en juin. "Et l'enveloppe du plan social est clairement liée à celle dévolue pour les personnes qui resteront employées dans l'entreprise", a annoncé la FGTB qui fustige la méthode et les conditions "inacceptables".

La direction compte ainsi geler les salaires, procéder à un saut d'index, ne prévoir aucune évolution barémique, passer de 36 à 37 heures par semaine sans perte de salaire, revenir sur les accords interprofessionnels 2019-2020 mais également prévoir de façon exceptionnelle le passage à 12h par jour et 60h de travail par semaine lorsque ce type de mesure sera nécessaire. "Et seulement si ces propositions sont acceptées par le personnel, la direction a prévu une prime de 750 euros brut par mois et par année d'ancienneté pour les 42 travailleurs sur le départ."

Le personnel a pris connaissance en assemblée générale des différentes mesures proposées par la direction et a décidé à l'unanimité d'entamer une grève de 24 heures avec occupation du site.