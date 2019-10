Restructuration chez CP Bourg, fabricant ottintois d'équipements pour le secteur de l'imprimerie

Conseil d'entreprise extraordinaire, ce vendredi, chez CP Bourg, une entreprise ottintoise, située à la limite de Court-saint-Etienne. L'usine est spécialisée dans les produits et les équipements à destination du secteur de l'imprimerie. Selon Philippe Genin, permanent FGTB, 72 ouvriers et 5 employés pourraient perdre leur emploi. Le site avait déjà fait les frais d'une restructuration en 2016; il compte actuellement 160 à 173 personnes. Selon la FGTB, "le Centre d'usinage, la tôlerie, la peinture et l'entretien seraient sacrifiés. Par contre, le site conserverait le montage final" et le bureau d'études. Le syndicat pense que le groupe veut délocaliser et sous-traiter certaines activités.

"Après le plan de relance de septembre 2016, nous avions des doutes sur l'évolution de l'usine", explique Lahoucine Ourhribel, permanent CSC. "Nous nous interrogeons aussi sur la Sogepa (bras financier de la Région wallonne) qui avait prêté de l'argent pour assurer la relance du site, avec la volonté de proposer des produits de haute valeur ajoutée".

La direction de CP Bourg explique que le chiffre d'affaires était en baisse et que les coûts de fabrication ne permettaient plus de rivaliser avec la concurrence. Direction et syndicats se réuniront lundi à 14 heures.