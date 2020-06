Restructuration aux Editions de l’Avenir : les autorités wallonnes vont examiner la piste d’une fondation

La piste d’une fondation ou d’une formule alternative à but non lucratif pour la reprise des Editions de l’Avenir semble désormais faire consensus dans le monde politique wallon. "Quand un projet existe, quand il y a des pistes, on doit les creuser. Je réponds donc favorablement à l’idée d’étudier ces nouvelles pistes sans interférer dans le processus en cours", a ainsi assuré le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, interrogé sur le sujet, jeudi, en commission du parlement régional.

"Il me semble dès lors indiqué de confier à un de nos outils financiers – la SRIW – la mission d’étudier ou de valider, le cas échéant, cette possibilité de fondation ou d’une formule alternative", a-t-il ajouté.

Concrètement, la SRIW sera chargée de remettre "un rapport sur la praticabilité économique et technique de ce qui serait sur la table", a précisé le ministre.

"Je n’aurais pas agi de la sorte si on était dans un schéma stabilisé de reprise, dans des conditions raisonnablement acceptables. Mais ici, on est dans un schéma où il y a des questions relatives aux offres remises, à leur valorisation et à ce qui pourrait se passer après", a-t-il encore expliqué.

Le processus de vente des Editions de l’Avenir, lancé en février, est suspendu, les offres de rachat rendues par Rossel, Roularta, IPM et Fidelium Partners ayant été jugées insuffisantes ou pas assez abouties par le nouveau management de Nethys.