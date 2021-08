Restaurer les ancêtres agricoles, c’est la passion de Georges Van Cosen

Monter, démonter des anciennes machines agricoles, c’est la passion de Georges Van Cosen. Dans son petit atelier situé à Awans, près de Liège, sur la table d’opération, il y a un tracteur de la marque Kramer mis en service en 1960. Georges Van Cosen explique : "Le tracteur développe une puissance de vingt-deux chevaux. C’est un moteur Deutz refroidi par air. Je vais frotter les ailettes et remplacer les caoutchoucs et tous les joints de manière à lui donner une deuxième vie".

Les manuels d’époque

Ce retraité infatigable possède des manuels publiés il y a plusieurs décennies par les fabricants. Lorsqu’il constate un problème ou lorsqu’il se pose des questions, les documents de l’époque peuvent l’aider. "Nous avons encore les fiches techniques de l’époque de nombreux tracteurs qui nous permettent de voir les pièces à remplacer, à commander. Cela demande un certain temps, il faut entre trois et quatre mois pour les réparations".

Patience et méthode

Georges Van Cosen doit être patient et organisé car après le démontage, il faudra remonter les pièces une par une. "Cela fait plus d’une centaine de pièces que l’on prend en main. Ce sont les marchepieds, le capot, la barre faucheuse, les boulons et les écrous"

Entièrement mis en couleur

Après des travaux de peinture, les éléments de l’ancêtre ont une autre allure. "Nous avons remis les garde-boue. Le moteur rénové va arriver. Le tracteur a été peint. Ce tracteur sera comme neuf", poursuit Georges.

Se promener et profiter du beau temps

C’est le grand jour, la restauration est terminée. Georges est particulièrement fier. "Je suis très content du résultat. Je vais pouvoir aller me promener et profiter de la journée bien ensoleillée". Dans la prairie, d’autres ancêtres attendent leur tour. Dans quelques années, Georges Van Cosen pourra ouvrir un musée.