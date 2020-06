Respirer l’air des ruches contre les maladies respiratoires

Encore une technique farfelue sortie de nulle part ! Non, pas sûr ! A Viesville, entre Charleroi et Nivelles, le Centre Respiratoire Par l’Air Des Ruches vous propose de soulager vos maladies respiratoires. Ça commence bien : le cadre est déjà magnifique. Le chalet est situé dans une zone verte. Les patients entrent dans un chalet en bois. Et à l’intérieur, ils s’installent confortablement dans un fauteuil. Les voilà partis pour une séance de 30 minutes avec un masque respiratoire sur le visage.

De l’autre côté du tuyau, on retrouve des ruches. L’air passe par les petites boîtes, circule parmi les larves et le miel et viendrait apaiser vos poumons et vos bronches. Diana, 77 ans, termine sa séance, ravie. " Ça me fait un bien fou. Je n’étais plus capable de suivre mes copines du club de marche et maintenant, je les suis à nouveau. J’ai un asthme latent qui me donne des difficultés respiratoires en permanence. Et quand je viens ici, je suis confortable pour trois jours. Et pourtant d’habitude je suis un peu sceptique face à la médecine alternative."