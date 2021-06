Réseaux hospitaliers à Bruxelles: le Conseil médical de l'Hôpital Saint-Pierre redoute un passage politique en force

Les médecins de l'Hôpital Saint-Pierre à Bruxelles ont mené jeudi une action symbolique autour de leur établissement pour attirer l'attention de l'opinion publique sur ce qu'ils considèrent comme une absence d'écoute, voire du mépris de la part des autorités publiques bruxelloises. Ils n'excluent pas de passer des actions plus dures.

La loi prévoit que les hôpitaux du pays se regroupent en réseaux hospitaliers, dit "réseaux loco-régionaux". Ceux-ci détermineront la stratégie médicale et l'organisation de l'offre de soins pour un bassin de population donné. La plupart des hôpitaux du pays ont engagé leur processus de concertation pour être prêts pour l'échéance fixée de janvier 2020 et soumettre leur projet aux autorités.

Le conseil médical de l'Hôpital Saint-Pierre affirme qu'en ce qui concerne les hôpitaux de la Ville de Bruxelles, "aucune concertation n'a été organisée sur ce sujet, accaparé par le pouvoir politique". Les autorités politiques de Bruxelles ont soumis en novembre aux conseils médicaux leur projet de création d'un réseau loco-régional associant les hôpitaux publics de la Ville, Saint-Pierre et Brugmann à Bordet, Erasme et l'HUDERF déjà réunis au sein d'un groupement hospitalier. Selon le conseil médical de Saint-Pierre, il a été "massivement rejeté par les conseils médicaux du CHU Saint-Pierre et du CHU Brugmann".

Mais toujours d'après celui-ci, malgré ce refus clair d'un projet "qui n'avait rien de médical, où le patient n'est même pas cité, nos autorités se sont obstinées et veulent aujourd'hui faire passer leur projet en force dans les Conseils d'Administration des hôpitaux".

Dans un communiqué, les médecins du conseil médical disent avoir les plus grandes inquiétudes quant à l'avenir des hôpitaux publics bruxellois, déjà sous-financés, et que l'on veut regrouper puis fusionner dans des ASBL de droit privé.