Réseaux de triche et menaces de sanctions à l'ULiège: des étudiants et enseignants réagissent

Des réseaux de triche ont-ils contaminé la session des examens virtuels à l'Université de Liège? En tout cas, la polémique fait rage. Elle s'est enflammée après un message de la vice-rectrice, qui a menacé les fraudeurs de sanctions. Plusieurs étudiants ont très mal réagi, à l'université et dans d'autres hautes écoles.

La vice-rectrice menace les fraudeurs de sanctions

Plusieurs enseignants ont également tenu à prendre leurs distances. C'est le cas notamment du président du département de philosophie, Marc-Antoine Gavray. Il n'est pas convaincu de l'existence de "réseaux de triche". "Je ne peux pas me prononcer, parce que je n'en connais pas" explique-t-il.

Et au niveau du taux de réussite, est-ce qu'il y a des bizarreries? "A ce stade, on n'a pas encore de chiffres globaux puisque la session est en cours" répond Marc-Antoine Gavray. "Plusieurs collègues m'ont déjà fait savoir que les taux étaient plus élevés que d'habitude. Il y a plusieurs raisons à cela: une bienveillance qui a été invoquée, et je mets beaucoup de guillemets à ce mot. Il y a aussi des facteurs qui sont liés au temps dont ont disposé les étudiants puisqu'ils avaient peu d'autres manières de se détourner l'esprit. Pas de Roland-Garros cette année. Pas d'échappatoire à l'étude".

Je suis inquiet pour le moral de nos étudiants

Et les menaces de sanctions de la vice-rectrice ont fait réagir le président du département de philosophie: "Du côté des étudiants, on se rend compte qu'ils sont dans un état de stress très avancé et qu'il est difficile pour eux de recevoir un tel message. Beaucoup nous ont fait part de leur démotivation. J'ai une inquiétude en tout cas pour le moral de nos étudiants. Je ne suis pas sûr qu'on en retrouvera beaucoup l'année prochaine".