Réseau libre: des directeurs dénoncent une fois de plus le sous-financement des écoles fondamentales

A quelques jours des élections, ils veulent retaper sur le clou. Ce lundi 20 mai, une dizaine de directeurs d'écoles fondamentales (maternelle et primaire) du réseau libre des communes d'Ixelles, Watermael-Boitsfort et Auderghem ont voulu dénoncer une nouvelle fois le sous-financement de leurs écoles et de leur réseau.

Entre le libre et l'officiel, des subventions du simple au double

Les directeurs ont pointé plusieurs problèmes liés au manque de moyens. Didier Burani, directeur de l'école Saint-Trinité Cardinal Mercier 2, ne comprend pas: « On nous dit, avec le Pacte d'Excellence, que les enjeux les plus importants se jouent avant 6 ans. Alors, pourquoi les subventions dans le fondamental n'équivalent pas celles du secondaire? » Il y a une différence de plusieurs centaines d'euros et du coup, cela a des conséquences sur l'encadrement. « Pourquoi y-a-t-il une telle différence entre les subventions de fonctionnement du réseau libre et du réseau officiel? », s'interroge Didier Burani. 542 euros pour le libre contre 1.015 euros pour l'officiel, selon les chiffres des directeurs. « Un élève devrait être égal à un élève et ce n'est pas le cas! C'est injuste! »

Un sous-financement général qui a des conséquences très concrètes pour Didier Burani: « Le temps de midi n'est pas considéré comme temps scolaire. On reçoit un peu plus de 6 euros pour 100 enfants pour une heure. Comment faire pour offrir un accueil de qualité? Soit on fait appel à des personnes qui ont des statuts précaires et donc sont sous-payées. Ou alors on externalise ce service-là, avec des ASBL, des animateurs. C'est de qualité pour les enfants, mais ce sont les parents qui paient ». Des directeurs qui ont l'impression de se débrouiller avec des bouts de ficelle.

Des capitaines moins bien payés que leurs employés

L'autre grande injustice selon les directeurs, c'est leur fonction, peu valorisée. Didier Burani explique: « On est encore des passionnés! Mais quand je vois le nombre d'heures que travaille un directeur sur une semaine et son salaire... En fait, si l'on fait le calcul, on gagne moins que nos enseignants, qui travaillent dur eux aussi, là n'est pas la question. Mais on nous dit que c'est une place de pilote pédagogique. Vous connaissez beaucoup de capitaine de bateau qui gagne moins que leur employé? »

« A un moment donné, il faut respecter les gens. J’ai l’impression que l’on est les dindons de la farce puisque les écoles tournent. On se décarcasse pour cela, pour que les écoles tournent, mais à un moment donné, ce n'est plus humain! Si on veut faire du travail de qualité, il faut des moyens. Et les mêmes pour tous! », explique Didier Burani.

« Le monde politique est au courant de cette réalité-là, mais il n'y a pas grand chose qui bouge! »

« On avance pas à pas »

Du côté de la ministre de l'enseignement, on reconnaît qu'il y a un différentiel entre réseaux. Mais que sous la législature qui se termine, plusieurs points ont avancé. Un accord sectoriel a par exemple été dégagé pour rattraper les barèmes des directeurs du fondamental par rapport aux directeurs du secondaire. Par ailleurs, dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, l'encadrement dans l'enseignement maternel a été renforcé. « On avance pas à pas », répond-t-on mais il reste des choses à faire...