Réseau express bruxellois: MR et cdH tirent à boulet rouge sur la proposition d'Ecolo

La relance du projet de Réseau express bruxellois, défendue par Ecolo ce jeudi dans la presse, est loin de susciter l'enthousiasme du MR, ce dernier dénonçant "l'hypocrisie" des Verts, "foncièrement anti-métro". Quant au cdH, s'il assure "soutenir de longue date la mise en place d'un réseau express bruxellois", il appelle "à ne pas tout mélanger". "Chacun son métier", estiment en effet les humanistes.

"Bottant en touche sur le métro qu'il abhorre, Ecolo recycle à son compte une offre de transport intra-bruxelloise qui existe depuis 2015, à savoir le réseau S de la SNCB", pointe pour le MR le député fédéral Gautier Calomne. "En vérité, l'enjeu principal, ce n'est pas mettre des wagons de la STIB, des TEC ou de De Lijn sur les rails. Le véritable défi, c'est bien de 'promotionner' davantage ce réseau SNCB auprès du grand public", ajoute-t-il.

Gautier Calomne regrette par ailleurs "cette incapacité d'Ecolo à respecter les décisions et les stratégies qui engagent la Région pour des décennies, sans regard des évolutions des majorités politiques, et ce à tous niveaux de pouvoir confondus".

"On ne peut pas décemment se plaindre de l'enfer de la mobilité et de la dégradation de la situation environnementale tout en combattant les actes qui ont déjà été posés pour le métro", poursuit le député libéral selon qui Ecolo reste avant tout "le parti anti-métro".

Quant au cdH, s'il assure "soutenir de longue date la mise en place d'un réseau express bruxellois, à savoir la capacité de pouvoir utiliser intensivement les points d'arrêt et le réseau interne ferroviaires bruxellois", il n'est guère plus enthousiaste.

Pour les humanistes, "la configuration du réseau d'Infrabel sur le territoire de la Région et la nécessité d'offrir un haut niveau de service, particulièrement en heure de pointe, rend en effet la circulation de véhicules STIB sur le réseau occupé par la SNCB compliquée".

La jonction nord-midi est totalement saturée et l'introduction de véhicules qui circulent à des vitesses différentes (SNCB d'un côté, STIB de l'autre) ouvre la voie à des retards majeurs, d'autant que cette jonction conditionne la ponctualité sur la quasi-totalité des grandes lignes IC dans le pays, craint Antoine de Borman, directeur du CEPESS, le centre d'études du cdH.

Selon ce dernier, "faire circuler un train ou un métro n'est pas le même métier. Ecolo souhaite-t-il accélérer la libéralisation du réseau ferroviaire? Ou de faire porter sur Bruxelles une charge qui relève de la SNCB? ", s'interroge-t-il, mettant en garde, en outre, contre une défédéralisation de la SNCB.

Du côté du cdH, on plaide plutôt pour l'instauration d'un ticket unique pour tous les modes de transport intérieurs à Bruxelles, sans augmentation de prix pour l'usager.

Parallèlement, "l'intégration entre les réseaux ne doit pas uniquement être tarifaire mais également physique", avec une meilleure visibilité des points d'arrêts SNCB et une circulation plus facile entre les réseaux STIB et SNCB (signalétique, passerelles, présentation et intégration des horaires, ...).

Enfin, les objectifs de service prévus dans le cadre du RER doivent être effectifs (un train toutes les 15 minutes en heure de pointe et un service rendu de 20 heures sur 24 par jour) et l'utilisation des voies périphériquues doit être renforcée afin de faciliter l'intermodalité des navetteurs avec les stations de métro et soulager la jonction Nord-Midi.

"Ces questions montrent qu'un enjeu primordial est de revoir le rôle de BELIRIS qui doit revenir à son rôle initial, celui d'être un véhicule financier, plutôt que de réaliser tous les chantiers à la place des opérateurs bruxellois, en particulier la STIB", conclut le cdH, appelant chacun "à être centré sur son cœur de métier".