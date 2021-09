RER : la bifurcation Ottignies Louvain-la-Neuve passe enfin à quatre voies

Le chantier du RER progresse.

Depuis peu, il concerne un nouveau tronçon : celui qui relie Ottignies à Louvain-la-Neuve. Des ouvriers y installent les deux voies supplémentaires en vue du Réseau express régional tant attendu. Un réseau qui évolue par étapes.

Connecté à la ligne 161 Namur-Bruxelles, ce tronçon passe de deux à quatre voies afin d’améliorer la mobilité des navetteurs, étudiants, et autres habitants de la cité néo-louvaniste.

"Nous avons mis plusieurs tonnes de ballast. Et nous avons posé deux kilomètres de (nouvelles) voies", explique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de la voie ferrée. "Il faut au total poser 2,5 km de voies dans chaque sens. Ces nouvelles voies sont posées sur environ 8000 traverses en béton. On a aussi travaillé sur la caténaire. Il faut aussi aménager la signalisation".

La mise en service des 4 voies entre Louvain-la-Neuve et Ottignies est prévue en 2023.

Par ailleurs, la SNCB a introduit une demande de permis d’urbanisme pour construire une toute nouvelle gare à Ottignies ! Le chantier devrait durer plusieurs années et coûter plus de 83 millions d’euros.