RER: l'agenda schématique et la carte détaillée des futurs travaux

C'est par tronçons que les travaux du RER reprennent officiellement ce mercredi 28 mars. Au total, pour les deux lignes (L-161 Bruxelles-Ottignies et L-124 Bruxelles-Nivelles), quelque 100 km de nouvelles voies ferrées seront installées et/ou remplacées. La mise à 4 voies se fera par tronçons, pour renforcer la fréquence des trains, sans attendre la fin complète du Réseau Express Régional, soit 2031... si tout va bien, ce qui est loin d'être certain! Car le RER reste un long chemin pas vraiment tranquille.

Obstacles et risques futurs

Sur le plan urbanistique, un obstacle de taille va ralentir les travaux de la ligne 124 Bruxelles-Nivelles. Les nouveaux permis relatifs à la section flamande traversant Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse ne sont pas encore délivrés. Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, table sur une période de 2 ans pour faire aboutir la nouvelle procédure liée à ces permis. "Ce qui ne nous empêchera pas d'avancer sur d'autres sections de la ligne 124 et d'augmenter la fréquence des trains par tronçons", souligne Luc Lallemand, le patron d'Infrabel. "La SNCB proposera ainsi progressivement 4 trains par heure sur les tronçons mis à 4 voies", précise la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir. Les voyageurs profiteront donc d'une offre renforcée avant la finalisation complète du réseau". Mais pour respecter les échéances annoncées, il faudra éviter de nouveaux retards dus à d'éventuels problèmes techniques (stabilité du terrain, problèmes de signalisation ou d'alimentation électrique), financiers (le milliard vertueux consacré à la mobilité suffira-t-il en dépit des promesses du gouvernement fédéral?) ou politiques (communautaires, notamment). Sans oublier de possibles nouveaux recours de riverains, par exemple.

Un train d'avance sur la L-161

Comme l'indiquent le schéma et la carte ci-contre, les travaux recommencent prioritairement par la ligne 161 Bruxelles-Ottignies. Ils auront lieu sur la portion entre la gare de Watermael et le site de Bakenbos, à l'entrée de La Hulpe. La mise à 4 voies de ce segment devrait permettre une fréquence renforcée des trains à l'horizon 2025. Parmi les travaux à effectuer: le placement complet de l'assise des rails, le placement des 2 nouvelles voies, les dispositifs de signalisation et de sécurité, ainsi que l'alimentation électrique (caténaires). Le chantier progressera sans interrompre le trafic existant, à quelques exceptions près. Les ouvriers travailleront jour et nuit, ainsi que certains week-ends.

Le chantier relatif au tronçon entre Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve débutera prochainement. Il devrait être finalisé en décembre 2023.

Enfin, pour la ligne 124 Bruxelles-Nivelles, les travaux reprendront dans la seconde moitié de 2018, entre Waterloo et Braine-l'Alleud. Cette section du RER accuse davantage de retard. Les travaux de génie civil (assises ferroviaires, ponts, tunnels,...) ne sont terminés que sur environ un tiers de la distance totale de 25 km. Il est fort à parier que la réalisation complète du projet RER accusera un certain retard, ou un retard certain.