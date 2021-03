Reprise du trafic ferroviaire entre Louvain et Bruxelles

Les trains circulent de nouveau entre Louvain et Bruxelles depuis 17h45 jeudi, après une interruption en milieu de journée due à un accident de personnes, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. Des perturbations résiduelles sont toutefois encore possibles, prévient la SNCB.

L’accident, qui concernait un train reliant Quiévrain à Liège-Guillemins, s’est produit vers 13h00, sur l’axe particulièrement fréquenté reliant Louvain à Bruxelles. L’incident a mis quatre voies hors service, empêchant la poursuite du trafic entre Louvain et Bruxelles.

Les trains ont été déviés, dans la mesure du possible, via Malines et la SNCB avait également mis en place un système de navettes. Plusieurs trains ont cependant dû être annulés en cours de journée.