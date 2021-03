Replonger dans l'enfance avec l'expo Floris Hovers à Couillet

Une exposition à voir avec les enfants cette semaine vu que l’école est fermée. Ça se passe à la galerie Cérami à Couillet. Une maquette imposante. Une ville reconstituée avec des déchets de bois. L’artiste est Néerlandais, il s’appelle Floris Hovers. Plus on s’approche de son œuvre, plus on comprend. Mais à quelques pas, on n’y voit qu’une ville avec une foule de détails. Le propriétaire de la galerie, Jacques Cerami détaille la démarche de l’artiste. "Ce sont des bois ronds, carrés, de toutes formes assemblés pour créer une architecture. Mais ce qui est intéressant aussi c’est la palette de couleurs qu’il utilise. Des tons pastelle."