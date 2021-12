Répit accordé pour l’hiver aux sans-papiers de l’ex-KBC menacés d’expulsion à Molenbeek

Une délégation du collectif Zone neutre, qui occupe depuis fin août l’ancien bâtiment de la KBC avenue du Port à Molenbeek-Saint-Jean, s’est vue présenter vendredi après-midi à l’hôtel communal une convention d’occupation précaire jusqu’au 31 mars, a annoncé en marge de la rencontre la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). Les représentants des personnes sans-papiers ont donné leur accord de principe. La délégation devrait revenir signer la convention en début de semaine prochaine, après avoir informé le groupe.

Ce sont quelque 160 personnes sans-papiers parmi lesquelles des femmes et enfants, selon les données de la Commune, qui risquaient d’être mises à la rue aux portes de l’hiver. Dans le cadre d’une médiation mise en place par la Commune, la société Triple Living, propriétaire du site, avait dans un premier temps donné un accord oral pour permettre au groupe de rester jusqu’au démarrage des travaux, prévu lundi dernier. Il s’agit d’une démolition en vue de reconstruire 3 immeubles de logements.

"On arrivait dans une situation d’urgence humanitaire parce que malgré tout le travail fourni, on n’avait pas encore trouvé de solution pour ces 160 personnes alors que l’hiver est là", a expliqué Catherine Moureaux. "J’ai entrepris des contacts avec la Région pour trouver une solution alternative pour la période hivernale. J’ai ensuite écrit au secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) pour que la Régie fédérale des bâtiments puisse nous aider à héberger ce collectif de 160 personnes". Avec l’aide de la Région, des possibilités d’hébergement avaient été trouvées dans deux hôtels, pour respectivement 70 et 30 personnes. Cette solution a été refusée par le collectif.

"La Commune et la Région, nous avons dû gérer une situation de détresse humaine qui nous dépasse, avec des hommes, femmes et enfants qui vivent depuis des années sur le territoire et à qui on refuse des papiers", a commenté la bourgmestre. "Alors même qu’il ouvrait un centre Fedasil (géré par le Samusocial, NDLR.) sur le territoire de la Commune, le refus du secrétaire d’État d’aider ces 160 personnes est une forme d’inhumanité difficile à entendre en période hivernale". Elle estime que le travail effectué avec le Cabinet du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort (PS) pour trouver des solutions de relogement a permis de mener une médiation constructive discrète et de rassurer le propriétaire, qui a accepté de signer un accord écrit et de repousser les travaux jusqu’au printemps.

"Sur le territoire de la commune, on a environ 500 personnes en occupation temporaire", a encore noté Catherine Moureaux. "On est malheureusement devenu des habitués de la gestion de ce genre de situation".