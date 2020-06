Réouverture symbolique, entre élus locaux, de la frontière franco-belge à Chameleux (Florenville)

Le village de Chameleux, à deux pas de l’Abbaye d’Orval mais, est également situé sur la frontière française, vers Williers et Mogues notamment. Ce lundi, élus locaux belges et françaises ont voulu marquer le coup pour la réouverture des frontières avec une petite cérémonie symbolique et non dénuée d'humour... Il y a, en tous cas, unanimité pour dire que cette réouverture est une excellente nouvelle ! Marc Watry est Maire de Mogues et il se réjouit de la réouverture. " Les enfants de Mogues sont scolarisés à Florenville ! Tout le monde travaille et vie beaucoup en Belgique ", ajoute-til avant de préciser que son fils réside en Belgique et qu’’il ne l’a plus vu depuis la fermeture des frontières en mars dernier… Sans les Français, enchaîne Jacques Gigot, le Bourgmestre de Florenville, sa commune était méconnaissable… " On parle toujours des soucis de parking sur la Grand-Place de Florenville et dans les environs mais là il n’y en avait plus ! Il y avait trop de place. Heureusement, les terrasses sont rouvertes et le temps est de la partie " Jacques Gigot se remémore les cérémonies bien arrosées d’avant Schengen, où la frontière à Chameleux était aussi symboliquement ouverte l’été venu… En 2020, ces trois mois de fermeture ont< connu quelques soubresauts. Claude Wallendorff, le Maire de Givet, est aussi en charge des relations transfrontalières à l’échelon du Département des Ardennes… Pour lui, si Florenville attendait les Français, Givet attendait aussi impatiemment les Belges. Et Claude Wallendorff d’ajouter :" il y a eu des couacs lorsque le Gouvernement Belge a décidé d’ouvrir sa frontière avec la France, le 30 mai, de nombreux Belges ont cru qu’ils pouvaient venir en France alors que, malheureusement, la frontière française n’était pas ouverte ! Il y a une grosse différence entre la France et la Belgique, vous en Belgique vous n’avez pas d’Enarques (lauréats de l’ENA ou école nationale d’administration en France) alors que nous on en a (des Enarques), et, c’est à cause d’eux que l’on a pris deux semaines dans la vue pour rouvrir ! " A Florenville, la réouverture de la frontière va donner lieu à différents événements. Les commerçants vont mettre en évidence en vitrines, des autocollants et ils préparent une semaine des " amitiés belgo-françaises entre le 7 et le 14 juillet !