Réouverture progressive du parc Pairi Daiza ce lundi 18 mai mais les pertes sont colossales

"En vitesse de croisière, Pairi Daiza peut accueillir 30.000 visiteurs par jour", assure Eric Domb, on est pas du tout aujourd’hui dans la même configuration, on va commencer par accueillir au maximum quelques milliers de personnes pour rôder le système et voir où il y a des zones où le confort ne peut pas être concilié avec les règles de barrière sanitaire. Il y aura des stewards qui circuleront en permanence dans le parc pour veiller au respect des règles. Nous disposons également d’un grand nombre de caméras sur le site".

Des pertes colossales

Eric Domb - © Belga - Nicolas Maeterlinck

"On s’attend à faire des pertes colossales", avoue Eric Domb, "nous avons fait une estimation de nos pertes, même en ouvrant lundi prochain progressivement, nous allons très probablement subir des dizaines de millions de pertes cette année-ci peut-être une trentaine de millions d’euros, nous sommes prêts à la catastrophe parce que cette catastrophe on sait qu’on va la vivre. Par rapport à la fréquentation du public, on est relativement serein, on sait ce qui nous attend donc notre priorité très clairement c’est la sécurité du public et des animaux". Et Eric Domb a précisé dans "Question en prime" sur les antennes de la RTBF ce mercredi soir qu'il ne sera plus possible d'approcher les animaux qu'à une distance respectable.

Si ces pertes ne remettent pas actuellement en cause l'existence du parc animalier, elles vont en tout cas mettre un frein à un certain nombre de projets d'investissements qui sont donc remis sine die.

Les séjours à Pairi Daiza Resort sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Le parc animalier hennuyer avait accueilli 2.016.000 visiteurs en 2019.