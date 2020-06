Réouverture en mode mineur du marché du Midi à Bruxelles : entre joie et amertume

Les étals à n’en plus finir, c’est donc fini. Le marché du Midi se concentre désormais uniquement sur le parking à droite de l’entrée principale de la gare du Midi, rue Fonsny. Des barrières Nadar délimitent la zone et du personnel de sécurité a été engagé.

A l’entrée, les clients doivent se laver leurs mains au gel hydroalcoolique et suivre le sens giratoire (des flèches ont été placées au sol). Il n’y a donc qu’une seule entrée et qu’une seule sortie pour éviter que les gens ne se croisent. Le masque, lui, n’est pas obligatoire, sauf pour les marchands.

Peu de marchands de fruits et légumes ce dimanche au marché du Midi. - © C. Biourge - RTBF

Pas non plus question de rebrousser chemin (en tout cas officiellement) pour retourner chez le premier marchand de fruits et légumes que l’on a vu. C’est le cas de cette cliente qui regrette le peu de choix : "Je suis très contente que le marché ait rouvert, mais je suis aussi frustrée parce que ce n’est pas le marché du Midi ça ! Il y a beaucoup moins de stands et moi je viens surtout pour les légumes et les fruits… Et il n’y a quasi rien quoi".

Une reprise au goût amer

Du côté des marchands, ils n’étaient finalement qu’une quarantaine sur les cinquante qui étaient invités à venir. Et pour cause : ils ne peuvent pas venir tous les week-end une tournante leur est imposée, comme l’explique ce marchand : "Ils ont fait un tirage au sort, donc il n’y a que 50 marchands par semaine. Ce qui veut dire qu’on peut venir qu’une fois toutes les quatre semaines environ".

Et si pour lui "la sécurité prime avant tout", cela n’est pas l’avis de la majorité des autres marchands : "C’est ignoble ! C’est injuste !", déclare celui-ci. "C’est en plein air, il n’y a aucun problème !", poursuit un autre.