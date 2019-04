Réouverture des sentiers en Gaume: où va-t-on pouvoir se promener ?

Six mois après l’affaire de la peste porcine africaine, la situation commence à redevenir normale, si on en croit le ministre wallon de l’Agriculture René Collin. En tout, ce sont 16.000 hectares qui vont être rouverts au public, dans une partie des zones noyau et tampon, près d’Étalle, dans la province de Luxembourg, là où se trouvait l’épicentre de l’épidémie qui touchait les sangliers gaumais. « Cette zone centrale a été très largement nettoyée, puisque la plupart des sangliers ont péri et on a désinfecté tous les endroits où ils ont été prélevés, expliquait René Collin dans Week-End Première ce samedi matin. En revanche, on garde interdites à la circulation les zones où on a découvert plus récemment des carcasses positives, de manière à éviter la propagation du virus et à pouvoir continuer la lutte contre le virus, qui est notre objectif principal. »

Mais la prudence reste de mise dans les zones concernées : seuls les sentiers et les chemins sont ouverts à la promenade. Pas question donc de partir en cueillette ou même de s’enfoncer dans la forêt elle-même. Pour les cavaliers et les amateurs de VTT, la restriction va plus loin, puisque seuls les sentiers balisés sont praticables.

Laver ses chaussures à l’eau de Javel

Quelques précautions élémentaires sont de mises : il ne faut pas se débarrasser de ses déchets dans la nature (de toute façon, c’est interdit en temps normal), ni d’aller rendre visite à une exploitation porcine dans une période de 72 heures. Quant aux chaussures et aux VTT, il est conseillé de leur donner un petit coup de Javel… Des contrôles seront effectués durant toute la période des vacances, accompagnée bien évidemment de sanctions pour les contrevenants. Et si par hasard, vous apercevez un sanglier, hors de question de le toucher ! Appelez plutôt le 17-18.

Ces mesures paraissent un peu excessives, mais pour René Collin, elles sont nécessaires, car « le risque zéro n’existe pas. » Certains vont même jusqu’à trouver « irresponsable » cette réouverture, comme le syndicat d’éleveurs flamand, le Boerenbont, qui a accusé vendredi le ministre de « tenter le diable. » René Collin balaie ces critiques : « Vous imaginez bien que cette décision n’a pas été improvisée, elle a été mûrement réfléchie, et inspirée par un consensus entre les scientifiques du ministère et de l’Afsca, rétorque le ministre. C’est ensemble que l’on a mesuré le risque et qu’on s’est dit qu’il valait mieux assouplir quelque peu les règles de l’interdiction et espérer qu’elles soient respectées, plutôt que de maintenir une interdiction trop sévère qui ne serait pas respectée. »

Pourtant, le Boerenbond est loin d’être le premier à émettre des réserves : fin mars, le ministre fédéral de l’Agriculture Denis Ducarme s’était lui aussi étonné d’une telle réouverture, après six mois de crise. Le ministre avait notamment regretté une décision « prise sans concertation préalable » par René Collin, qu’il avait apprise « par voie de presse ».