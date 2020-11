Réouverture des piscines dans le Hainaut : lesquelles sont prêtes ?

C’était la surprise du dernier comité de concertation, les piscines peuvent rouvrir ce lundi 1er décembre. Toutes les piscines, excepté les piscines de type tropicales.

Il faut dire que les responsables des piscines du pays ne s’attendaient pas à pouvoir rouvrir leurs portes aux nageurs. Nous en avons contacté plusieurs dans la région. Au point d’eau à La Louvière, on a besoin de temps, comme l’explique la directrice, Cathy Dardenne : "Nous avons 3000m³ d'eau. Économiquement, cela n’aurait pas eu de sens de maintenir ce volume à température. A présent nous devons remonter la température de 22° à 28°. Cela met du temps, Un jour par degré. Et comme nous avons fermé plus d’un mois, la loi nous impose de repasser tous les tests chimiques et bactériologiques au niveau de l’eau, de l’air et des douches. Il faut au moins 72 heures. Nous avons donc besoin d’une dizaine de jours pour être à flot".

Les piscines qui rouvrent dès le 1er décembre

Cette situation est celle de beaucoup de piscines comme celle de Fleurus, par exemple. Cela dit, certaines piscines de la région n’auront pas ce problème. Quelques piscines ont continué à tourner comme d’habitude, avec du personnel d’entretien, etc. La seule différence, elles étaient vides. Techniquement elles n’ont donc pas fermé, et passent entre les mailles du filet. Exemple, la piscine de Chimay, gérée par Bernard Gillard : "La stratégie a été de mettre la piscine en mode "éco". Toute la maintenance a tourné comme d’habitude, nous avions autant de personnel que d’habitude, maîtres nageurs exceptés. Et cela nous permet aujourd’hui d’être très réactifs".

Idem pour la piscine Helios de Charleroi qui rouvre ses portes ce mardi, tout comme le Champs de Lune à Braine-le-Comte. Une chose manquait jusqu’à ce lundi après-midi : un protocole sanitaire adapté. Protocole qui est finalement tombé en fin d’après-midi.

A Binche, en revanche, la piscine n’ouvrira pas avant 2022. En cause des travaux de remise en conformité.