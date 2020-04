Réouverture des parcs à conteneurs : quand, comment ? Le point province par province

Plus

Une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée après concertation avec les intercommunales, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé vendredi la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Cette réouverture, qui se fera dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, interviendra dès le lundi 20 avril et s’étalera sur quelques jours en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Une chose est sûre : il est demandé aux citoyens de ne se rendre aux recyparcs qu’en cas de nécessité en raison de l’impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre pour réduire sa quantité de déchets et particulièrement les déchets verts. Certains intercommunales sont déjà prêtes à reprendre leurs activités, d’autres n’ont pas encore obtenu d’accord avec les syndicats. Le point, province par province.

Province de Liège "Tout en rappelant la période de confinement et le risque de contamination, les recyparcs et les Biocentres de Lixhe, Soumagne et Grâce-Hollogne seront rouverts à partir du mercredi 22 avril prochain", peut-on lire sur le site internet d’Intradel, l’Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois. Reste une incertitude en date de ce dimanche 19 avril : "Il est, à ce jour, impossible de garantir l’ouverture de tous les recyparcs. La liste complète sera communiquée lundi 20 avril." Les parcs à conteneurs seront ouverts du mardi au vendredi, de 9 à 17h et le samedi de 8h30 à 17h. Le tout sans interruption "pour éviter les conflits et les files". De manière générale, les consignes suivantes sont d’application : Un seul véhicule par conteneur accessible et maximum deux personnes par véhicule pour le déchargement ; le m3 par apport reste d’application ;

Les usagers devront rester dans leur véhicule fermé dans la file d’attente ;

Accès aux locaux d’accueil interdits ;

Sur le recyparc, les règles de distanciation sociale restent d’application ;

Les usagers devront venir avec leurs propres outils pour assurer le déchargement de leurs déchets et le nettoyage de leur zone de déchargement ;

Accès des recyparcs réservé uniquement aux usagers munis d’un masque de protection ;

Les usagers devront montrer leur carte d’identité par la fenêtre du véhicule sans manipulation de la part du personnel ;

Le contrôle des apports doit être rendu possible ;

Un seul passage par semaine. ►►► À lire aussi : Les bourgmestres de Huy-Waremme refusent d'affecter des policiers dans les recyparcs

Province de Namur "Les recyparcs seront à nouveau accessibles à partir du mardi 21 avril, sous conditions et horaires modifiés", écrit le bureau économique (BEP) de la province de Namur sur son site internet. Ici comme ailleurs, c’est le bon sens qui prime. Les parcs sont ouverts, oui, mais uniquement "en cas d’absolue nécessité". BEP Environnement se réserve le droit de fermer les recyparcs concernés en cas de débordement. L’accès, réservé aux citoyens (et donc pas aux professionnels), se fera du mardi au vendredi de 10 à 17h (dernier véhicule admis à 16h45). "Les 3 recyparcs de la Ville de Namur (Naninne, Champion et Malonne) seront également ouverts le lundi à partir du 27 avril, aux mêmes horaires", ajoute BEP Environnement. La limite par véhicule est de 1 m3 par type de déchet. Le port du masque sera obligatoire. La semaine du 20 avril, les déchets acceptés seront : les déchets verts, les papiers et cartons, les encombrants incinérables et non incinérables, et le bois. A partir de la deuxième semaine d’ouverture, les métaux seront également acceptés. ►►► Retrouvez davantage de détails sur la province de Namur dans cet article

Province du Hainaut L’intercommunale Ipalle, active en Wallonie picarde et dans le sud de la province, prévoit une réouverture partielle de ses parcs à conteneurs "sous certaines conditions strictes" dès ce lundi 20 avril à 13 heures. "Les recyparcs seront rouverts de manière progressive, en fonction de la disponibilité des agents, des transporteurs et des centres de traitement. La liste des recyparcs accessibles sera actualisée chaque matin", peut-on lire sur ipalle.be. Il faudra aussi prendre rendez-vous en passant par ce lien. ►►► Retrouvez davantage de détails sur la province de Hainaut dans cet article Dans la région de Charleroi, l’intercommunale Tibi en est au stade des négociations. En date de ce vendredi 17 avril, un plan de réouverture progressive "est toujours en cours de discussion avec les délégations syndicales. 6 recyparcs pourraient rouvrir dès le mardi 21 avril uniquement pour les déchets verts (branchages et tontes de gazon), le bois et les encombrants". Tout dépend donc de l’issue des négociations avec les syndicats. Sur Tibi.be, on trouve les précisions suivantes : "Des conditions d’accès particulièrement strictes et contrôlées seront de mise afin de pouvoir assurer la sécurité de notre personnel et des usagers, ce qui reste notre priorité." Autre élément important : "Malgré cette réouverture partielle, nous invitons les usagers à ne se rendre dans nos recyparcs qu’en cas d’absolue nécessité durant la période de confinement." Quoi qu’il en soit, les parcs concernés seraient les suivants, aux horaires habituels (du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 09h15 à 17h30, fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés) : Le recyparc de Chapelle-lez-Herlaimont – Allée de la Valériane

Le recyparc de Charleroi I (Couillet) I – rue de Marcinelle 26

Le recyparc de Charleroi II (Ransart) – Rue des Raspes

Le nouveau recyparc de Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet (FAC) – Rue Odon Godart à Farciennes

Le recyparc de Montigny-le-Tilleul (Landelies) – Chemin de la Falgeotte

Le recyparc de Pont-à-Celles (Luttre) – en face de la gare. Du côté de Mons, l’intercommunale Hygea n’annonce pas encore de date de réouverture. "Hygea est prête à rouvrir ses recyparcs (tous ou en partie) mais tient à tout prix à ne pas perturber les mesures de confinement et à veiller à ne pas mettre en péril la santé de ses collaborateurs et des citoyens qui se rendront dans les recyparcs", indique Hygea.be.

Province du Luxembourg "Les recyparcs d’IDELUX Environnement devraient ouvrir leurs portes dès jeudi prochain [le 23 avril, ndlr]", explique l’intercommunale dans un communiqué publié le vendredi 17 avril. "Une réunion constructive avec les organisations syndicales a déjà permis de répondre à une série d’interrogations et d’envisager sereinement cette réouverture. Il faudra donc encore quelques jours à l’Intercommunale pour finaliser ce plan", ajoute IDELUX Dernière précision : "Une chose est cependant déjà certaine, les déplacements non essentiels restent à éviter. Il ne sera donc pas question de se rendre au recyparc si une réelle nécessité n’existe pas."

Province du Brabant wallon Pas de réouverture des parcs à conteneur ce lundi en Brabant wallon. Et ensuite ? C’est le flou. La date de mercredi prochain est avancée, mais pas pour tous les recyparcs. Et le site internet de l’INBW ne donne pas davantage de précisions pour le moment.

Bruxelles Les parcs à conteneurs bruxellois n’ont pas cessé leurs activités. Depuis le 23 mars, les horaires suivants sont d’application jusqu’à nouvel ordre. Recypark Nord, Sud, Humanité et Auderghem : Mardi et mercredi : 9h00 – 13h45

Jeudi, vendredi et samedi : 9h00 – 16h15

Dimanche et lundi : fermés Recypark Woluwe-Saint-Pierre : De mardi à samedi : 9h00 – 15h45

Dimanche et lundi : fermé (pas de changement) Les consignes suivantes sont d’application : Les habitants doivent présenter spontanément leur carte d’identité au préposé ;

Ils doivent ouvrir eux-mêmes le coffre de leur voiture ;

Ils doivent maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5 m).