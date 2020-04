Réouverture des parcs à conteneurs : le point province par province ce mercredi 22 avril

Une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée après concertation avec les intercommunales, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et les syndicats, a annoncé vendredi 17 avril la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Cette réouverture a commencé le lundi 20 avril dans certains parcs. Elle se poursuit en fonction des possibilités opérationnelles des intercommunales. Une chose est sûre : il est demandé aux citoyens de ne se rendre aux recyparcs qu’en cas de nécessité en raison de l’impossibilité de stocker ses déchets, chacun étant invité à tout mettre en œuvre pour réduire sa quantité de déchets et particulièrement les déchets verts. Quelles sont les intercommunales qui ont déjà rouvert leurs recyparcs ? Et à quelles conditions ? Le point, province par province.

Province de Liège 45 recyparcs sont rouverts depuis ce mercredi avec, pour certains, des horaires adaptés. La liste complète se trouve sur le site internet d’Intradel. L’intercommunale insiste sur "le respect, la courtoisie et la patience" des usagers. De manière générale, les consignes suivantes sont d’application : Un seul véhicule par conteneur accessible et maximum deux personnes par véhicule pour le déchargement ; le m3 par apport reste d’application ;

Les usagers devront rester dans leur véhicule fermé dans la file d’attente ;

Accès aux locaux d’accueil interdits ;

Sur le recyparc, les règles de distanciation sociale restent d’application ;

Les usagers devront venir avec leurs propres outils pour assurer le déchargement de leurs déchets et le nettoyage de leur zone de déchargement ;

Accès des recyparcs réservé uniquement aux usagers munis d’un masque de protection ;

Les usagers devront montrer leur carte d’identité par la fenêtre du véhicule sans manipulation de la part du personnel ;

Le contrôle des apports doit être rendu possible ;

Un seul passage par semaine.

Province de Namur "Les recyparcs seront à nouveau accessibles à partir du mardi 21 avril, sous conditions et horaires modifiés", écrivait il y a quelques jours le bureau économique (BEP) de la province de Namur sur son site internet. Ici comme ailleurs, c’est le bon sens qui prime. Les parcs sont ouverts, oui, mais uniquement "en cas d’absolue nécessité". BEP Environnement se réserve le droit de fermer les recyparcs concernés en cas de débordement. L’accès, réservé aux citoyens (et donc pas aux professionnels), se fera du mardi au vendredi de 10 à 17h (dernier véhicule admis à 16h45). "Les 3 recyparcs de la Ville de Namur (Naninne, Champion et Malonne) seront également ouverts le lundi à partir du 27 avril, aux mêmes horaires", ajoute BEP Environnement. La limite par véhicule est de 1 m3 par type de déchet. Le port du masque sera obligatoire. Les déchets acceptés cette semaine sont : les déchets verts, les papiers et cartons, les encombrants incinérables et non incinérables, et le bois. A partir de la deuxième semaine d’ouverture, les métaux seront également acceptés. ►►► Retrouvez davantage de détails sur la province de Namur dans cet article

Province du Hainaut Les parcs à conteneurs de l’intercommunale Ipalle, active en Wallonie picarde et dans le sud de la province, ont repris leurs activités. "A partir de ce mercredi 22 avril, tous les déchets collectés habituellement seront acceptés à l’exception des déchets dangereux (déchets spéciaux des ménages, huiles et graisses, asbeste), des déchets inertes (de construction) et des emballages PMC", peut-on lire sur ipalle.be. Il faudra aussi prendre rendez-vous en passant par ce lien. ►►► Retrouvez davantage de détails sur la province de Hainaut dans cet article Dans la région de Charleroi, 7 recyparcs de la zone Tibi sont ouverts depuis ce mardi : Chapelle-lez-Herlaimont – Allée de la Valériane

Charleroi 1 (Couillet 1) – Rue de Marcinelle 26

Charleroi 2 (Ransart) – Rue des Raspes

FAC (Farciennes, Aiseau-Presles et Châtelet) – Rue Odon Godart

Gerpinnes (Joncret) – Rue J-J. Piret

Montigny-le-Tilleul (Landelies) – Chemin de la Falgeotte

Pont-à-Celles (Luttre) – En face de la gare "Seuls les déchets verts, le bois et les encombrants sont acceptés", précise le site tibi.be. D’autres règles telles que le prot du masque ou la limitation à deux personnes âgées de minimum 16 ans par véhicule sont d’application. Du côté de Mons, l’intercommunale Hygea ouvrira onze de ses recyparcs à partir de ce mercredi 22 avril après-midi, uniquement pour les déchets verts. Plus de détails en cliquant ici.

Province du Luxembourg Les recyparcs de la Province de Luxembourg seront à nouveau accessibles ce jeudi 23 avril, mais avec des conditions d’accès plus strictes. Par exemple, une seule visite par ménage par semaine, avec un maximum de deux personnes, de plus de 16 ans, par véhicule. ►►► Plus de détails sur les recyparcs d’Idelux en province de Luxembourg en cliquant ici

Province du Brabant wallon Tous les parcs à conteneurs du Brabant wallon (sauf celui d’Ittre, en travaux depuis janvier) sont à nouveau accessibles depuis ce mercredi. Attention : il faut prendre rendez-vous pour y accéder et on ne peut dans un premier temps y déposer que les déchets verts et les papier-carton. "Un système d’inscription est en cours de développement sur notre site web", précise inbw.be. Ce système n’était pas encore disponible mercredi "à la suite de problèmes informatiques". Pas la peine de venir avec une remorque remplie de branchages et un coffre plein de cartons. Ce sera soit l’un, soit l’autre : un seul type de déchet par passage. D’autres règles s’appliquent telles que le port du masque. Quant au port de gants, il "sera fortement recommandé".

Bruxelles Les parcs à conteneurs bruxellois n’ont pas cessé leurs activités. Depuis le 23 mars, les horaires suivants sont d’application jusqu’à nouvel ordre. Recypark Nord, Sud, Humanité et Auderghem : Mardi et mercredi : 9h00 – 13h45

Jeudi, vendredi et samedi : 9h00 – 16h15

Dimanche et lundi : fermés Recypark Woluwe-Saint-Pierre : De mardi à samedi : 9h00 – 15h45

Dimanche et lundi : fermé (pas de changement) Les consignes suivantes sont d’application : Les habitants doivent présenter spontanément leur carte d’identité au préposé ;

Ils doivent ouvrir eux-mêmes le coffre de leur voiture ;

Ils doivent maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5 m).