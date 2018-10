Réouverture des Armes de Bruxelles : " on veut revenir aux sources "

C'est une institution du centre historique qui rouvre officiellement ses portes ce jeudi. Après la faillite des précédents propriétaires et une fermeture de plusieurs mois, la cuisine du restaurant aux Armes de Bruxelles tourne à nouveau. C'est le propriétaire du restaurant voisin Chez Léon qui a repris l'affaire.

Dimitri Sapountzis est chef de rang aux Armes de Bruxelles. C’est un ancien de la maison. Une maison qu'il a vu périclité petit à petit, d’année en année. Mauvaise gestion, laisser aller dans la qualité... Alors aujourd'hui, cette réouverture, il la vit comme un soulagement. "Aujourd’hui, on est encadré, il y a toute une structure. Avant on était livré à nous même. Alors évidemment, il y a eu les attentats. Mais la qualité n’y était plus. Les clients nous ont déserté, surtout les belges. Maintenant on repart sur de bonnes bases : qualité et service".

Revenir aux fondamentaux qui ont fait la renommée de l’établissement, c’est le credo de Rudy Vanlancker, le nouveau patron qui dirige aussi Chez Léon juste en face. "On a voulu changer l’âme des Armes de Bruxelles ces dernières années, en faire une brasserie parisienne. Nous ce qu’on veut, c’est revenir aux sources. A ce qui se faisait du temps de la famille Veulemans qui était à la tête du restaurant jusqu’en 2006".