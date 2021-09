Réouverture de l’abri de nuit "Soleil d’hiver" à Arlon: une soirée d’information a lieu ce vendredi

L’automne est à nos portes et comme chaque année, l’abri de nuit "Soleil d’hiver" d’Arlon prépare sa réouverture. C’est toujours la seule structure dans la province qui accueille des SDF, des personnes sans logement…

L’abri de nuit d’Arlon sera ouvert du 1er octobre au 31 mai. L’ASBL recherche toujours des bénévoles pour venir seconder les éducateurs. Contrairement aux premières années de fonctionnement, les bénévoles ne passent plus la nuit entière à l’abri de nuit, mais seulement la soirée pour l’accueil des personnes. Explications avec Stéphanie Braun, directrice de l’abri de nuit d’Arlon :

"Pour organiser les soirées, on a besoin de bénévoles qui accompagnent les éducateurs. Il faut une moyenne de 80 à 100 personnes pour tourner toute la saison. Au choix, les bénévoles peuvent faire une soirée par mois, une soirée par semaine, deux soirées… C’est vraiment selon leurs disponibilités, et on signe une charte et un contrat de bénévolat. Si d’aventure après une soirée la personne ne se sent pas à l’aise, il n’y a aucune contrainte."

Deux séances d’information sont organisées : l’une ce vendredi soir et l’autre vendredi prochain, le 17 septembre. Rendez-vous à 18 heures à l’abri de nuit situé 44, rue de la Caserne, à Arlon.