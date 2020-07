Rentrée scolaire : une prime de 100 euros pour les enfants des familles bruxelloises précarisées

La rentrée sera un peu moins lourde financièrement pour les familles bruxelloises en situation difficile. Sur proposition des Ministres Bernard Clerfayt, et Sven Gatz, en charge des allocations familiales, le Parlement bruxellois a donné son feu vert pour l’octroi d’une prime de 100€ par enfant. Un coup de pouce d’autant plus appréciable que la crise du coronavirus est venue dégrader la situation de nombreuses familles déjà fragilisées. Or, plusieurs études le prouvent : les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Ainsi les familles bruxelloises bénéficiant d’allocations familiales majorées (dont les revenus se situent en dessous de 45.000 euros de revenus annuels) recevront une prime de 100€ par enfant. Vingt millions d’euros ont ainsi été débloqués. Deux familles bruxelloises sur trois, soit 105.000 familles au total, pourraient bénéficier de cette prime.