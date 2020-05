Rentrée scolaire compromise le 18 mai dans les écoles communales de Schaerbeek

Les élèves de sixième primaire ainsi que ceux de sixième (et septième) secondaire retourneront-ils en classe lundi prochain à Schaerbeek ? Rien n’est moins sûr. C’est en tout cas la crainte soulevée les organisations syndicales après le report de la réunion prévue ce mercredi à onze heures. Cette rencontre devait permettre de valider les conditions de la reprise des cours la semaine prochaine. Mais les documents nécessaires n’ont pas été fournis à temps par la commune. Impossible dès lors de les valider, explique ce matin Michel Thomas, secrétaire régional de la CGSP Enseignement de Bruxelles. "Et si les conditions de rentrée ne sont pas validées, cette rentrée doit être reportée, le temps de fixer une autre réunion qui ne pourra sans doute pas se tenir avant le week-end".

"Nous sommes effectivement dans une situation délicate"

Contacté ce matin, Michel De Herde, échevin de l’Enseignement à Schaerbeek reconnaît le problème et se défend. Il manquerait effectivement quelques documents mais compte tenu de la taille du réseau d'enseignement communal et du nombre de bâtiments concernés, les documents manquants seraient marginaux, ajoute-t-il. "Nous avons proposé aux organisations syndicales de nous revoir avant le 18 mai et attendons leur réponse". Si cette rencontre ne pouvait avoir lieu, on se dirigerait donc bien vers un report de la rentrée au 25 mai. Plus d'un millier d'élèves sont concernés.