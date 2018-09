Rentrée en mer et école de la vie pour une famille de Rixensart

Cette rentrée scolaire, Chloé, Alix et Robin ne la passeront pas en classe, mais au large des côtes portugaises. En juillet dernier, Mathieu Van Vyve et Marion Courtois et leur trois enfants ont embarqué pour un périple d'un an sur leur voilier. "L'itinéraire n'est pas encore tout à fait défini, confie Marion. C'est possible qu'on aille au Cap Vert, puis vers les Caraïbes. Mais nous pourrions aussi décider, à partir des Canaries, de partir vers la Méditerranée". En cette fin août, la famille navigue à hauteur des côtes espagnoles. Les cours pour les 3 enfants, âgés de 6 à 9 ans, se passent donc à bord, et en famille.

L'apprentissage, c'est tous les jours sur le bateau

Marion, la maman, a coiffé, en plus de la casquette de capitaine, celle d'institutrice. "Notre idée n'est pas de suivre un rythme scolaire classique. Nous profitons des opportunités, comme lors qu'on reste coincés au port les jours où il fait trop mauvais pour naviguer. Ce seront des jours d'apprentissage plus intenses, consacrés aux exercices dans les manuels. L'apprentissage a cela dit déjà commencé: tous les jours, la vie sur le bateau nous amène à faire de petits apprentissages. Cela va des drapeaux des pays qu'on traverse au calcul du courant, qui nécessite une soustraction entre la vitesse GPS et celle qu'on fait réellement sur le bateau".