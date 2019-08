Rentrée des ministres bruxellois : la course contre la montre dans les cabinets

Pour le tout nouveau gouvernement bruxellois aussi, la rentrée approche à grand pas. La première réunion hebdomadaire de l’exécutif régional aura lieu dans un peu plus d’une semaine. Ministre-président, Ministres, Secrétaires d’État : ils sont huit à peaufiner l’organisation de leur cabinet, soit l'équipe de collaborateurs qu’ils peuvent eux-mêmes choisir.

La tâche s’avère évidemment plus complexe pour ceux qui débutent dans cette fonction exécutive. Et les nouvelles têtes sont nombreuses : six, pour être exact.

Effacer les traces des prédécesseurs

Direction le Botanic Building où la moitié des membres du gouvernement déballent en ce moment leurs cartons. Dans l’ascenseur, les traces de plâtre et de poussière ne laissent planer aucun doute : ici et là, les travaux d’aménagement sont encore nombreux.

Arrêt au onzième étage : des ouvriers s’affairent à aménager ce qui n’est encore qu’un vaste paysager vide. "C’est ici le futur cabinet d’Alain Maron, nous explique son porte-parole Pascal Devos. Tout devrait être prêt d’ici deux mois." En attendant, le nouveau ministre Écolo de l’Environnement et du Climat squatte l’étage supérieur, normalement dévolu à sa collègue écologiste Barbara Trachte.

"Comme les équipes ne sont pas au complet pour l’instant, ça va, on peut vivre avec sans problème", rassure Pascal Devos. La cohabitation est d’autant mieux vécue que les deux cabinets ont la volonté de collaborer et de créer des synergies.

L’ascenseur nous emmène au douzième étage. Plus de traces de chantier ici, mais un détail saute aux yeux au guichet d’accueil. Sur la porte d’entrée, figure encore le nom de Didier Gosuin (Défi), l’ancien occupant des lieux. "Effectivement, il faudra coller de nouvelles étiquettes", sourit Barbara Trachte.

Compléter les équipes

Mais la nouvelle secrétaire d’état à la Transition économique le sait bien : l’essentiel est ailleurs, à savoir dans le recrutement de collaborateurs. A deux, Alain Maron et Barbara Trachte disposeront de 60 à 80 collaborateurs. Mais pour l’heure, ils ne sont qu’une dizaine.

"Jour après jour, de plus en plus de personnes s’ajoutent dans des fonctions de support ou politiques, explique Barbara Trachte. Mais on est loin du mode de travail qu’on aura lorsque le gouvernement et le parlement se seront remis au travail."

La nouvelle venue au sein du gouvernement bruxellois ne cache pas que cette course contre la montre génère un certain stress : "un peu d’adrénaline, un peu d’angoisse, mais surtout l’envie de démarrer."