Rentrée chahutée, et en bus, pour les élèves de l'école de Basse-Enhaive

L’école communale de Basse-Enhaive (Jambes), polluée par l’humidité et les moisissures, n’a pas ouvert ses portes ce matin. Des bus attendaient les 120 élèves pour les conduire dans deux autres écoles de la ville, celle d’Heuvy pour les maternelles et celle d’Erpent pour les primaires.

Les parents avaient été avertis par la direction la semaine passée lors d’une réunion d’information. "On est un peu tombé des nues, confiait une maman ce matin devant l’école, mais finalement la ville a bien organisé les choses." "Ma fille est contente de prendre le bus", dédramatisait une autre.

Préserver un cocon familial

Sur le coup de 8h15, le premier bus est parti en direction d’Heuvy. A moitié vide… Une bonne partie des parents avait décidé de conduire eux-mêmes leur enfant dans leur nouvelle école provisoire.

"Mais nous maintiendrons ce dispositif dans les semaines qui viennent, explique Isabelle Bondroit, responsable du département Education de la ville de Namur. L’objectif, c’est de conserver un cocon familial sur le site de Basse-Enhaive. Donc nous organisons une garderie chaque matin et chaque soir sur le site, en l’occurrence dans le hall omnisports à côté de l’école. Et des cars scolaires partiront tous les matins pour conduire les enfants dans leur école provisoire et les ramener en fin de journée."

Bientôt une nouvelle école ?

Cette solution sera appliquée durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps pour la ville d’équiper le site de Basse-Enhaive avec des classes conteneurs. "Notre intention est bien de maintenir une école dans ce quartier, explique Isabelle Bondroit. A plus long terme, il faut voir si le bâtiment insalubre (ndlr inauguré en 2001 !) pourra être rénové ou s’il sera détruit pour être reconstruit. C’est trop tôt pour le dire. Les études sont en cours."

Un deuxième car est parti vers 8h45 avec les élèves de maternelles. Et quelques minutes plus tard, un troisième quittait Basse-Enhaive avec deux enfants seulement à son bord. Des petits retardataires…