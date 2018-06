Rénovation du tunnel Leopold II: mesures d’accompagnement à partir du 1er juillet

La Chambre Bruxelloise du Commerce et de l'Industrie (BECI) a rédigé une longue information sur son site web pour prévenir de la rénovation du tunnel Léopold II dès ce premier juillet.

Les travaux ont démarré le 1er mai et se poursuivront pendant 39 mois. Les fermetures complètes (travail de jour ET de nuit) sont limitées aux vacances d’été en juillet-août durant les trois prochaines années.

En dehors de ces périodes, le chantier s’effectue de nuit entre 22 heures et 6 heures et uniquement les jours de semaine pour laisser les usagers passer dans le tunnel les nuits des vendredis et samedis.

Retrouvez-ici toutes les informations sur ce qui s'annonce comme l'un des gros chantiers de l'été dans la capitale, où optez pour les transports publics durant cette période. Des itinéraires alternatifs seront proposés aux navetteurs. Et la fréquence des transports en commun sera renforcée, tant au niveau de la STIB que de la SNCB pour certains trajets.

Et si impossible de faire sans, la RTBF et son service Mobilinfo vous donnera, en temps réel, les informations.