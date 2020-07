Rénovation des arcades de Villers-la-Ville : embarras de circulation à prévoir dès le 31 juillet

Les arcades de l’abbaye de Villers-la-Ville, classées au patrimoine exceptionnel de Wallonie, enjambent une route régionale fort fréquentée, la RN275. En 2013, elles ont été percutées lors du passage d’un camion et se sont en partie effondrées. Un nouvel incident s’est produit en 2018 : un camion-grue a accroché un des pilastres de ces arcades. Le mur de l’arcade occidentale a donc été démonté en attendant les travaux de reconstruction et de consolidation de l’édifice, menés par l’Agence wallonne du Patrimoine. Démarrés au début de cette année, ils se sont rapidement interrompus avec le confinement. Ils reprendront donc fin juillet et devraient se terminer pendant le premier trimestre 2021.

Fermetures temporaires

Pour mener à bien ces travaux, il faudra à certains moments fermer la route à la circulation. Les jours et heures de fermeture ont cela dit été limités, pour éviter au maximum de perturber les habitudes des usagers de cette voirie. Ainsi, le 31 juillet, ainsi que les 17 et 18 août et pendant la période allant du 2 au 15 septembre, le tronçon sera fermé entre 9 heures et 15 heures, histoire de permettre la circulation aux heures de pointe. Par contre, les 4 et 5 août, les 10 et 11 août et du 30 août au 1er septembre, la fermeture s’étendra de 7 à 16 heures. C’est notamment pendant ces trois derniers jours qu’on procédera à la pose de l’arcade principale sur un gabarit, qui permettra de consolider le tout. Une déviation sera bien évidemment mise en place pendant les périodes de fermeture de la route. Le reste du temps, des feux de signalisation permettront de circuler en alternance. Les informations relatives à la circulation seront régulièrement mises à jour sur le site de la commune de Villers-la-Ville.