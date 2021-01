Rénovation de la Toison d'Or et du boulevard de Waterloo : les futurs Champs-Elysées bruxellois à l'enquête publique

Ce sera certainement l’un des chantiers de la décennie à Bruxelles : il concerne le réaménagement de l’avenue de la Toison d’Or et du boulevard de Waterloo, dans le Haut de la Ville . But : faire de ces deux axes, toutes proportions gardées, les Champs-Elysées bruxellois. Le projet de réaménagement, présenté avant les élections régionales de 2019 entre dans une nouvelle phase, celle de l’enquête publique qui démarre ce mercredi 27 janvier pour une durée d’un mois.

La fin du projet alternatif des commerçants

Il y a deux ans, l’ancien ministre de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet (one.brussels, sp.a) vantait la qualité du projet imaginé par le groupement de l'atelier Bruno Fortier avec Polo architects, Arcadis et CityTools. C’est lui qui a remporté le concours international lancé en 2016 avant de peaufiner ses esquisses. En 2019, juste avant les élections, la demande de permis est déposée

Malgré une concertation locale, des riverains et commerçants vont s'opposer et présenter un projet alternatif dessiné par l’architecte Pierre Lallemand. C'est ambitieux : la création d’un jardin de 4000 mètres carrés sur trois étages entre les deux artères. L’auteur du projet imagine d'audacieuses bulles en verre et en bois qui combinent espaces horeca et culturels. Il est soutenu par Beci (Chambre de commerce de Bruxelles) ainsi que la société Interparking.

Mais quelques semaines plus tard, l’administration régionale décide de recaler la demande de permis déposée par Pierre Lallemand. Son dossier est jugé incomplet.