Rénovation de la Place du Châtelain à Ixelles : il n’y aura plus de parking au centre de la Place

C’est une place bien connue de la commune d’Ixelles, la Place du Châtelain va être complètement rénovée. Le but ? Rendre cette place plus accessible aux piétons. Des travaux doivent être effectués dans les égouts, qui menacent de s’effondrer. La commune en profitera pour redessiner la place.



"Quitte à faire des travaux, autant que ses travaux servent au quartier et permettent d’améliorer l’espace public pour les habitants et les commerçants", indique l’échevin des Travaux Publics Romain De Reusme. Pour penser cette nouvelle place, les riverains ont pu donner leur avis lors d’une enquête publique.

Une place construite "avec les habitants"

1500 personnes ont participé à l’enquête "pour définir les grandes lignes du projet et valider le scénario d’aménagement", explique l’échevin. "On a souhaité faire une consultation citoyenne en amont de toute initiative, c’est une place construite avec les habitants. Une place pour les gens et avec les gens. Maintenant que l’on a ses grandes lignes, on a sélectionné 5 bureaux d’études qui vont dessiner la place". Le projet devrait être sélectionné fin 2021 ou début 2022.

Plus de parking au centre de la place

Mais à quoi ressemblera cette nouvelle place du Châtelain ? Un premier gros changement est prévu : il n’y aura plus de parking sur le centre de la place. "On prévoit un espace vert qui sera plus dense du côté de l’Avenue Louise et qui va aller en se désintensifiant au fur et à mesure que l’on s’approche de la rue du Page pour pouvoir accueillir d’autres fonctions comme les marchés, des espaces de loisirs ou des terrasses mais plus de stationnement" précise Romain De Reusme. La Place du Châtelain pourra assurer plusieurs fonctions, des jeux pour enfants aux brocantes annuelles. Mais elle sera également plus accessible aux personnes à mobilité réduite. "On a eu une forte demande à ce propos", déclare l’échevin des Travaux Publics.

La commune espère obtenir un permis d’urbanisme en 2023 pour commencer les travaux, qui devraient être terminés en 2024.