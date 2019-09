Rénovation de City 2 : le centre commercial tente de se réinventer alors que le modèle souffre en Belgique

Après un peu moins de deux ans de travaux de rénovation, le centre commercial City 2, nouvelle version, est officiellement inauguré ce jeudi. Nouveau look, nouveaux aménagements, nouveaux services. City 2 tente de se réinventer à l’heure où les centres commerciaux en Belgique enregistrent régulièrement des baisses de fréquentation.

Des avis contrastés

Du noir, du blanc, du brillant, des néons, de nouveaux puits de lumière aussi. City 2 avait bien besoin d’un petit coup de frais, 20 ans après la dernière rénovation. " Il y avait grand besoin, je crois. Quand vous voyez les grands centres commerciaux à Paris, il fallait faire quelque chose ici, dans la capitale de l’Europe. C’était vétuste, maintenant c’est bien, c’est beau, c’est clinquant " nous confie cette cliente régulière.

Cette vendeuse, elle n’est pas vraiment emballée par ce nouvel écrin. " Pour moi, il aurait pu faire quelque chose de plus joli. Ça manque de créativité. C’est complètement froid ".

Peu importent les avis, Tanguy Ham, gérant d’une bijouterie, a vu dans cette rénovation une opportunité pour investir et louer une plus grande surface commerciale. " On s’est dit que cette rénovation, c’était peut-être aussi notre chance et l’on a saisi. On y croit en tout cas ".

Le modèle du centre commercial, dépassé ?

Et pourtant la fréquentation des centres commerciaux en Belgique ne cesse de se tasser ces dernières années. Au premier semestre 2019, le BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) enregistrait une nouvelle baisse de près de quatre pour-cent. Alors ce modèle n’est-il pas dépassé ? Pas pour AG Real Estate propriétaire de City 2. " Nous, on croit toujours à ce modèle du centre commercial, certainement à City 2. Notamment grâce à son emplacement en centre-ville et sa très grande accessibilité via les transports en commun. Et puis nous allons développer toute une gamme de nouveaux services (notamment un service digital de livraison sécurisé, une appli de fidélité, ndlr) pour renforcer l’attractivité auprès de notre clientèle " explique Thierry Orban, manager chez AG Real Estate. " Mais c’est clair qu’il fallait lui redonner un peu de modernité. Ici, on a voulu lui donner une identité urbaine et faire sorte que les gens puissent se retrouver. Voilà pourquoi on a développé ce " food court " avec 400 places assises et une offre de restauration très variée ".

L’objectif d’AG Real Estate est de faire de City 2 un lieu de destination et plus uniquement un lieu de passage. Aujourd’hui, en moyenne (selon les chiffres d’AG), le centre commercial accueille 40.000 visiteurs chaque jour.