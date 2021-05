Rénovation d'envergure pour le cimetière militaire du Commonwealth à Marcinelle

Si vous avez déjà été au cimetière de Marcinelle, vous aurez sans doute remarqué qu’on y trouve un espace particulier, occupé par des tombes blanches : il s’agit d’un cimetière du Commonwealth. Le Commonwealth regroupe les anciennes colonies de l’empire britannique. Après la première guerre mondiale, il a été décidé de créer des cimetières là où les soldats anglophones (et d’autres nationalités aussi) avaient été tués. Ces cimetières sont gérés par la Commonwealth War Graves Commission.

A Marcinelle, le monument commémoratif et les alentours ont subi les outrages du temps et doivent subir une grosse rénovation. L’endroit respire la quiétude et pourtant, cet alignement de pierres de calcaire raconte une histoire de guerre. Wim Pira, de la Commission des Tombes de guerres du Commonwealth : "Nous avons ici 300 tombes des Première et Seconde guerre mondiale. Il y a des soldats allemands, des soldats français et bien sûr, des soldats du Commonwealth".

Le monument de pierres blanches, surmonté d’une croix du sacrifice, et les murs encerclant cet espace ont été érigés voici 100 ans. La dernière inspection a montré qu’il fallait y réaliser de gros travaux de rénovation. Eric Laurent, l’entrepreneur. "Il y a des travaux de grand nettoyage à faire. On doit aussi reconsolider toutes les pierres qui sont descellées, remplacer les pierres qui sont défectueuses ou cassées et surtout, mettre à neuf tout le parvis parce qu’il y a un problème de stabilité."

Tout doit être refait à l’identique

Il s’agit de la rénovation d’un monument historique et le Commonwealth a ses exigences : tout doit être refait à l’identique. Pas facile, explique Mélanie Dusaussois, l’architecte. "Il est difficile aujourd’hui d’avoir des pierres parce que dans les carrières, ça devient compliqué. Mais dans la mesure du possible, on souhaite réutiliser les mêmes matériaux, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes teintes, pour créer une homogénéité d’ensemble une fois le travail terminé". Une restauration dans les moindres détails. Eric Laurent : "Il y a une certaine méthodologie à respecter, notamment au niveau de la mise en œuvre des matériaux et des liants : composition de mortiers, de rejointoyage, où on doit refaire à l’identique. On effectue des prélèvements qu’on analyse, mais ce sont souvent les mêmes composants pour cette époque : du sable jaune et de la chaux".

La rénovation est pointue et complète, car le site est prévu pour durer : Wim Pira de la commission : "L’idée est de sauvegarder cela pour les générations futures et pour la perpétuité". Les travaux dureront 4 mois, et auront un coût de 100.000 euros. La Commonwealth War Graves Commission, la Commission des Tombes de guerres du Commonwealth, gère 23.000 cimetières dans le monde entier !