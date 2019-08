Renouvellement des rails de tram à Etterbeek : la circulation du 81 interrompue entre deux arrêts

A compter de demain et jusqu’au 4 octobre, le quartier de la chasse à Etterbeek va subir d’importants travaux. En effet, les rails de tram vont être renouvelés entre les arrêts Eglise Saint-Antoine et Chasse.

La Stib ayant décidé de ne pas installer de navette, les usagers devront parcourir à pied les 500 mètres qui séparent les deux stations. Et parmi les moins jeunes, ça ne fait pas que des ravis. Cindy Arents, porte-parole de la Stib, explique : "on essaie toujours, dans la mesure du possible, de mettre des bus navettes quand il y a des chantiers ou des travaux, mais tout dépend de la situation. Dans ce cas-ci, la distance et les travaux effectués sur la route empêcheraient le bus d’avoir un trajet direct et rapide entre ces deux points et donc les voyageurs mettraient plus de temps dans le bus navette que s’ils parcourent la distance à pied".

A noter qu’en septembre un autre chantier sera entamé simultanément sur le même tronçon : il concerne lui l’aménagement des trottoirs. Les habitants et usagers devront prendre leur mal en patience le temps que ces travaux, nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement du réseau, soient achevés.