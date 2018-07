Renipont-plage va rouvrir après un combat écologique contre les bactéries

Renipont-Plage devrait à nouveau être accessible aux baigneurs, ce jeudi!

Mercredi après-midi, le laboratoire chargé d'analyser la qualité de l'eau a communiqué des conclusions rassurantes. Les concentrations en cyanobactéries (algues bleues) et en toxines ont chuté drastiquement. Il n'y a donc plus de risque sanitaire!

Pour rappel, la baignade avait été interdite par l'administration wallonne il y a quelques jours, après un contrôle positif. Pour assainir l'étang, les responsables du site avaient alors pris une série de mesures originales et écologiques.

Biobactéries

Pour assainir l'eau de baignade au plus vite, les exploitants avaient mis les bouchées doubles: introduction de biobactéries capables de neutraliser les bactéries dangereuses, mais aussi... réoxygénation de l'eau... une eau de source faiblement renouvelée ces derniers temps, en raison de la canicule.

Pompiers solidaires

Par ailleurs, un voisin a prêté une pompe, tout comme les pompiers de Braine-l'Alleud. "Cela nous a fortement aidé. Au total, en attendant d'avoir notre aérateur, les 3 pompes prêtées nous ont permis d'oxygéner rapidement l'étang", explique Patrick van den Bogaerde, un des patrons du site.



Carpes et escargots

Déjà présentes dans l'étang depuis des années, les carpes de Renipont pouvaient aussi compter sur le renfort potentiel d'escargots mangeurs d'algues. Carpes et escargots: des ennemis naturels des algues. Une solution écologique pour un site qui comprend aussi une partie verdoyante classée Natura 2000.

Finalement, Renipont-Plage est en passe de récupérer son statut de meilleure eau de baignade naturelle et officielle du Brabant wallon. Un soulagement pour les gérants. Et pour les baigneurs.