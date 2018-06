Renipont Plage, une eau de baignade de qualité... "excellente"

C'est ce vendredi que s'ouvrent officiellement au public les zones de baignade en plein air de la Région wallonne. Une saison estivale qui se refermera le 15 septembre. Les autorités ont récemment effectué des contrôles sanitaires. 21 des 33 zones reconnues sont autorisées à la baignade.

Renipont, le site brabançon wallon

Une bonne nouvelle pour les habitués de la plage de Renipont, entre Lasne et Rixensart. Selon les derniers relevés du SPW (service public de Wallonie), la qualité des eaux de baignade y est "excellente".

Renipont figure donc parmi les meilleurs élèves de Wallonie. Aujourd'hui, la plage donnant sur l'étang de loisirs fait figure d'exemple en matière de propreté et de respect de l'environnement. Chaque semaine, un inspecteur effectue des prélèvements. Les échantillons d'eau sont analysés. Les résultats affichés aux valves, pour informer les visiteurs.

Indispensable entretien

Selon Patrick Van den Bogaerde, un des nouveaux propriétaires, le site fait désormais l'objet d'un entretien minutieux. Le personnel nettoie la plage, l'herbe, les allées, les espaces récréatifs, la terrasse et la guinguette tous les jours. "Notre personnel veille par exemple à ce qu'aucun mégot de cigarette, aucune canette, aucun sac en plastic ne traîne sur la plage ou au bord de l'eau. Nous voulons aussi conscientiser nos visiteurs. Le message passe assez bien d'ailleurs. Les gens comprennent que les eaux de source qui alimentent l'étang sont précieuses et que la qualité des eaux de baignade doit être maintenue. La plupart des personnes sont tout à fait respectueuses". Un étang d'autant plus propre que les carpes contribuent au nettoyage du bassin.

Véritable piscine naturelle à ciel ouvert, Renipont-Plage est logée dans un écrin de verdure de 9 ha, dont une partie classée "Natura 2000". Un bassin naturel unique en Brabant wallon, apprécié par les baigneurs depuis 1937.