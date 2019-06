Renipont-Plage espère une belle affluence avec les fortes chaleurs

Pour avoir du sable et de l'eau fraîche, il ne faut pas forcément se rendre à la mer. À Renipont-plage, à côté des carpes et des canards, la baignade est elle aussi rafraîchissante. Pour le plaisir des grands et des petits, comme Alexandre : " Moi j’aime bien aller dans l’eau et aussi faire la barque. " Julien lui c’est le toboggan qu’il préfère. " Mais j’apprécie aussi la baignade ", ajoute-t-il avec un grand sourire aux lèvres.

Qualité d’eau excellente

Entre Lasne et Rixensart, Renipont-plage est une véritable piscine à ciel ouvert, bordée de sable. Un plan-d'eau apprécié des baigneurs. Et cela tombe bien puisque la qualité de l'eau y est réputée excellente. Le site brabançon fait d'ailleurs partie des lieux de baignade répertoriés par la Région wallonne.

" L’eau est changée en permanence, explique Patrick Van Den Bogaerde, l’un des deux propriétaires des lieux. À droite de l’étang, il y a un petit ruisseau qui arrive et qui abreuve l’étang. Il y a un trop-plein qui passe dans le deuxième étang. Et le trop-plein du grand étang part dans la Lasne. Ce qui fait que l’eau est régénérée continuellement. "

Sous surveillance

Mais avec la canicule annoncée, la qualité de l'eau peut rapidement évoluer. Alors à Renipont, on reste vigilants. Avec l'affluence des baigneurs, gare à la prolifération des bactéries et des algues. L'année dernière le site avait dû être fermé plusieurs jours.

Mais depuis, un aérateur d'eau été installé. " Une fois qu’on a des très fortes chaleurs et beaucoup de monde, on installe l’aérateur au milieu de l’étang, indique Michel De Le Vingne qui s’occupe de la gestion de la plage et l’étang. Il va alors oxygéner l’eau, ce qui permet de continuer à se baigner malgré les fortes températures. "

Oublier le début de saison

Á Rénipont, on se réjouit d’ailleurs des fortes chaleurs. Le soleil devrait faire oublier un début de saison morose. " Je vous avoue qu’on espère un peu que l’affluence sera au rendez-vous, ajoute encore Patrick Van den Bogaerde. Parce qu’il y a deux ans la saison a été très belle, l’année dernière a juste été exceptionnelle mais cette année-ci, jusqu’à présent, si on a fait 200-300 nageurs depuis le début du mois d’avril, c’est beaucoup ! "

Alors, à Renipont, avec les températures annoncées on espère que les baigneurs seront au rendez-vous! En tout cas, on s'y prépare.