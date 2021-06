Rencontre entre les représentants de Revolht et de Ventilus : ils sont sur la même ligne

Samedi dernier, les représentants de l’Asbl Revolht (REunir les Villages Opposés à la Ligne Haute Tension) rencontraient ceux qui défendent les intérêts des citoyens impactés par le projet Ventilus.

Leur point commun : Ventilus et la Boucle du Hainaut constituent les deux liaisons prévues par Elia (Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique) pour acheminer l’électricité en provenance de la mer du Nord. De même puissance toutes les deux (380KV, 6GW) et aériennes, la première liaison, Ventilus, reliera Zeebrugge et Avelgem sur un parcours de 82 kilomètres. La seconde, la Boucle du Hainaut s’étendra sur 85 kilomètres au départ d’ Avelgem jusqu’à Courcelles.

Pour les représentants de Revolht, le doute n’est pas permis "Ces deux liaisons sont présentées comme deux projets différents par Elia, mais il est aisé de comprendre que ces deux projets ne font qu’un et sont en fait indissociables. Les deux associations ont donc décidé d’unir leurs forces".

Cette première réunion a permis aux deux associations d’échanger leur point de vue : Revolht déclare "avoir présenté son dossier technique (y compris ls solutions technologiques alternatives) aux représentants de Ventilus. Ces derniers ayant déjà un dossier de propositions similaires à celles de Revolht".

Pour les deux associations, l’objectif est de créer un dossier solide "basé sur des technologies actuelles, différentes de celles archaïques proposées actuellement dans les dossiers d'Elia". In fine, l’objectif poursuivi par les personnes concernées par ces projets est l’adoption de solutions en adéquation avec le bien-être et respectueuses de l’environnement agricole.

L’association Revolht précise que d’autres rencontres seront organisées bientôt avec les représentants de Ventilus.