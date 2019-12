Rencontre avec le nouveau propriétaire de la maison Saint-Cyr: "On se dit qu'on a beaucoup de chance"

Une façade étroite de quatre mètres à peine qui s’élève tel un piton de pierre et de fer. Avec ses courbes envoûtantes qui rappellent la flore et la faune, la maison Saint-Cyr exécute sa danse devant celles et ceux qui l’admirent depuis 1903. Cette bâtisse est le marqueur du square Ambiorix à Bruxelles et fait partie – nous ne sommes pas objectifs, non – du top 5 des façades Art nouveau les plus emblématiques au monde. Une réalisation de Gustave Strauven, disciple de Victor Horta, occupée depuis quelques mois à peine par son nouveau propriétaire.

Augustin Siaens, 46 ans, travaille dans la finance et est devenu propriétaire de la maison Saint-Cyr en 2013. Il lui aura fallu patienter six ans, six longues années de travaux, avant de pouvoir occuper son bien acquis pour un montant qui restera secret. Avant Augustin Siaens, les propriétaires se nommaient, dans l'ordre, Georges Saint-Cyr le peintre commanditaire de la construction, la famille Leurs, la danseuse Chamie Lee, l’antiquaire Daniel Carpentier de Changy dans les années 2000 (un achat à quelque 700.000 euros à l’époque) avant une revente au groupe immobilier Movast. La maison a même été utilisée comme squat. "Mon épouse et moi l’avons acquise parce que nous la trouvions belle. Mais aussi parce que nous trouvions regrettable qu’une maison aussi connue et qui représente pas mal de choses pour Bruxelles soit à l’abandon", explique à la RTBF le propriétaire qui préfère rester discret et refuse la photo. "Elle a été inoccupée depuis 2002. Elle est restée dans un état de décomposition avancée. L’acquisition a été réalisée dans un souci de protection du patrimoine bruxellois".

Une maison inoccupée pendant plusieurs années

Acheter un bien aussi prestigieux est une chose, le restaurer en est une autre. La maison Saint-Cyr est classée depuis 1988. Les Monuments et Sites seront donc d’une vigilance extrême quant au chantier (on parle d’un budget d’un million d’euros) et il faut faire appel à un architecte spécialisé dans ce type d’opération de sauvetage. Le propriétaire se tourne vers le bureau MA2 de Francis Metzger. Celui-ci avait déjà procédé à la restauration de la façade entre 2008 et 2009. "L’objectif initial était de proposer la maison à la location", détaille d’abord Augustian Siaens. "Au fil des travaux, on s’y est beaucoup attaché et on a décidé de l’habiter."

Mais avant, les ouvriers sont entrés en action. "Tout d’abord, on effectue des études historiques. Des spécialistes de l’IRPA, l’Institut royal du Patrimoine artistique sont venus dans la maison pendant plus de six mois pour réaliser des sondages, déterminer les peintures d’origine, le papier peint d’origine, les différentes fonctions des pièces… Des études historiques existaient, mais pas d’aussi fouillées que celles de l’IRPA. Ensuite, il y a la mise en point du permis d’urbanisme. C’est un permis déposé auprès de la Région bruxelloise et non à la Ville de Bruxelles, tout simplement parce que le bien est classé. Cela prend du temps. Et puis il faut rentrer un dossier pour l’obtention des subsides à la rénovation. Comme le bien est classé, intérieur et extérieur, on peut bénéficier de subsides pour certains postes du chantier. Ce n’est qu’après toutes ces étapes que le chantier en tant que tel a pu débuter. Ces étapes sont longues, elles permettent de bien connaître le bâtiment et de ne pas avoir de surprises pendant le chantier. C’est ce qu’on voulait: ne pas tomber sur un os qui retarde les travaux."