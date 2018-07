Rencontre avec Frank Anthierens, le chef d'orchestre du Bal National

Frank Anthierens est un homme discret, vrai bruxellois revendiqué, il s'affaire avec son équipe à préparer le Bal National du 20 juillet et le Resto National du 21 juillet sur la Place du jeu de balle. Un événement qui fête cette année son 15ème anniversaire. Frank, préside au destin de sa société Alice Events depuis 30 ans maintenant, un double anniversaire qui est l’occasion pour nous de revenir sur la carrière de cet infatigable metteur en fête de la Capitale et de nombreux endroits du monde.

"Cela ne devait durer qu'un an, mais face au succès de la manifestation et l'aide de Freddy Thielemans bourgmestre à l'époque de la Ville de Bruxelles, nous avons pu rendre l’événement pérenne."

Frank et son équipe vont répondre à l'offre et recommander d'y ajouter un volet populaire dans les Marolles, ce sera la naissance du Bal National.

2005

En 2005, Frank et son équipe ont créé et produit le spectacle "Mademoiselle Madame" pour la cérémonie officielle de célébration des 175 ans de la Belgique et 25 ans de fédéralisme. Une immense péniche traversait le centre-ville de Bruxelles, à travers une mer humaine de 75.000 personnes. Le bateau était rempli d'artistes et de surprises extraordinaires. Le spectacle était assisté par la famille royale, les représentants des différents gouvernements et était diffusé en direct à la télévision.