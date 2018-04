Renards contaminés par la maladie de Carré: attention, elle est mortelle pour les chiens

Le virus de la maladie de Carré, également appelée "la maladie du jeune chiot", provoque la mort de l'animal dans 50% des cas. Depuis la fin de l'année 2017, 12 renards ont été testés positif dans la province de Liège. Une situation qui met plusieurs canidés en danger, dont les chiens.

Jusqu'à présent, les villes de Liège, Seraing, Comblain-au-Pont et Esneux sont touchées par ces cas de renards contaminés. La maladie de Carré est virale et contagieuse et touche principalement les jeunes chiens. Cependant, les loups, les ratons laveurs et les furets sont aussi susceptibles d'être touchés.

La maladie de Carré présente approximativement les mêmes symptômes que la rage et se manifeste par des détresses respiratoires, gastro-intestinale ou neurologique.

Vaccination préventive vivement conseillée

Les scientifiques liégeois effectuent actuellement des recherches afin de déterminer l'origine du virus.

Si les autres provinces semblent encore protégées, rien n'indique que la maladie de Carré ne risque pas de se propager ailleurs dans le pays.

Pour protéger les animaux du risque, la seule solution est la vaccination préventive étant donné qu'aucun traitement n'existe une fois l'infection contractée. Dans 50% des cas, l'animal contaminé décède dans les deux à quatre semaines.