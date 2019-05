Remous à l’athénée Serge Creuz de Molenbeek pour dénoncer l’installation de caméras

L’installation de nouvelles caméras de surveillance, dont une qui donnerait sur le vestiaire des filles, a causé quelques tensions jeudi à l’Athénée Serge Creuz, situé à Molenbeek-Saint-Jean, a expliqué un délégué syndical. L’école était injoignable vendredi matin.

Des membres du personnel se sont plaints à leurs représentants syndicaux de l’installation au sein de l’établissement scolaire de nouvelles caméras, mises en place il y a environ deux semaines. Déplorant l’absence de concertation, ces derniers ont demandé des comptes à la direction. Celle-ci a fait valoir via une note de service que le point a été abordé lors d’un comité de concertation, mais les représentants syndicaux remarquent qu’il était question de renouveler les caméras existantes, non d’en installer de nouvelles. Des élèves ont découvert jeudi qu’une des caméras avait vue sur le vestiaire des filles. Ils ont manifesté leur mécontentement auprès de professeurs et éducateurs. Des parents d’élèves ont également appelé l’école à ce sujet. Un arrêt de travail en octobre dernier a mis en lumière des tensions au sein de cet établissement entre les travailleurs et la direction.