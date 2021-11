Relance du BSCA: nouvelles discussions pour minimiser l’impact sur l’emploi

Direction et syndicats de l’aéroport carolo se sont vus lundi. L'objectif était de passer à nouveau en revue les pistes d'économie sur la table pour aider à la relance du BSCA (Brussels South Charleroi Airport).

Pour rappel, ce plan de relance prévoit un investissement de 20 millions d'euros de la part des actionnaires publics et privés à condition que les coûts salariaux baissent également. On parle donc de revoir le volume de l'emploi, avec davantage de temps partiels, et d'augmenter la flexibilité demandée aux travailleurs. Le plan a déjà été rejeté à l'unanimité par la base.

Lundi, il était question de savoir s'il y avait encore une marge de manœuvre possible. La direction n'est pas opposée à ce que les syndicats fassent des contre-propositions qui pourraient aboutir aux mêmes résultats financiers mais sans toucher à l'emploi.

Les réunions vont donc s'enchaîner d'ici la fin de l'année à un rythme plus soutenu. Hier soir, à la sortie de la réunion, la FGTB voyait un signe positif d'ouverture. Pour la CSC, en revanche, on parlait de sables mouvants, dans lesquels on s'enfonce de plus en plus.