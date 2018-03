Réhabilitation du site Carcoke à Tertre: la dernière ligne droite

Une (lourde) facture pour la Région wallonne

Le site de Carcoke tel qu'il était avant la réhabilitation - © SPAQUE

Carcoke était la plus grande cokerie de Belgique. L'usine a fermé en 1997, la société était mise en liquidation deux ans plus tard. Elle laissait derrière elle un très sale héritage. Une pollution qui au fil des décennies a pénétré très profondément dans le sous-sol de cet immense site de 47 hectares. Pour SPAQUE (la société wallonne qui s'occupe de la réhabilitation de décharges et de friches industrielles polluées), c'est un chantier colossal qui après 14 ans de travaux devrait s'achever cette année. Au départ, il a fallu investiguer le sous-sol (372 forages), analyser les échantillons et constater les dégâts... Des métaux lourds, des hydrocarbures, du goudron et autres substances chimiques peu sympathiques. Du cyanure aussi. En grande quantité. 16.000 tonnes de terres cyanurées ont été évacuées et traitées... Heureusement pour le reste des terres à dépolluer (1.250.000 tonnes!), le traitement a pu s'effectuer sur site, ce qui a permis de diminuer les coûts.

Il n'empêche que la facture est lourde pour la Région wallonne: 52 millions d'euros que l'ancien propriétaire ne paiera, la société étant liquidée. Mais pouvait-on faire l'économie de cette dépollution? Pas vraiment. "La pollution aurait continué à se propager", explique Jean-Frédérick Deliège, porte-parole de SPAQUE: "les terres cyanurées étaient surtout en surface, quand il fait sec en été , le vent les soulève et le cyanure se serait propagé. Et la pollution des eaux souterraines aurait également continué".

Dans quelques mois, la Wallonie va récupérer une trentaine d'hectares pour du développement économique. Une zone de dix hectares, trop polluée, a été confinée et sécurisée, elle accueillera des panneaux solaires.